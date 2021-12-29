https://ria.ru/20211229/ananasy-1765966617.html
В епархии рассказали, зачем в нижегородском монастыре выращивают ананасы
В епархии рассказали, зачем в нижегородском монастыре выращивают ананасы - РИА Новости, 29.12.2021
В епархии рассказали, зачем в нижегородском монастыре выращивают ананасы
Ананасы, которые поспели к рождественскому столу в теплицах Серафимо-Дивеевского монастыря, не единственная выращенная там экзотика, также в монастырских... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:55
2021-12-29T11:55
2021-12-29T12:01
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Ананасы, которые поспели к рождественскому столу в теплицах Серафимо-Дивеевского монастыря, не единственная выращенная там экзотика, также в монастырских теплицах растут два лимонных дерева и монстера, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Нижегородской епархии Алексей Пестрецов.Ранее в официальной группе нижегородского Свято-Троицкого Серафима-Дивеевского монастыря в соцсети "ВКонтакте" была размещена фотография послушницы с ананасами на грядке и подписью "Плоды в монастырской теплице"."В монастырских теплицах выращиваются для монастыря огурцы, помидоры и цветы. Но сестры, которые трудятся в тепличном хозяйстве, пробуют выращивать в теплицах и что-то необычное, экзотическое – просто ради интереса", - рассказал Пестрецов.Так, в порядке эксперимента, в монастырских теплицах начали выращивать ананасы. "В этом году они созрели как раз к рождественскому столу", - сказал руководитель пресс-службы Нижегородской епархии.По его словам, первый ананас в монастырских теплицах вырастили около восьми лет назад. "Одна из сестер поставила срезанную у ананаса зеленую верхушку в воду, а когда появились корешки, пересадила в почву. На самом деле, вырастить ананас не очень сложно. Нужно лишь правильно подготовить и посадить верхушку или отросток, а затем обеспечить растению надлежащий уход. От укоренения до созревания первого плода может пройти до 2,5 лет. В год сестры выращивают таким образом около пяти ананасов", - сообщил руководитель пресс-службы Нижегородской епархии.Он отметил, что ананас, выращенный в тепличных условиях – мягкий и сочный, во время его созревания в теплице стоит сильный ананасовый аромат. Также в монастырских теплицах растут два лимонных дерева и монстера, которая цветет и дает несколько ягод."Особых условий для созревания экзотических растений в теплице не создают: тепло, влажность и освещение – такие же, как для других растений. Сестрам в теплицах помогают мирские рабочие. Некоторые проработали здесь не одно десятилетие", - добавил Пестрецов.Он также сообщил, что в Архангельском скиту Серафимо-Дивеевского монастыря в этом году вырастили сладкие арбузы.
https://ria.ru/20200716/1574439205.html
https://ria.ru/20170924/1505388565.html
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общество, архангельск
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Ананасы, которые поспели к рождественскому столу в теплицах Серафимо-Дивеевского монастыря, не единственная выращенная там экзотика, также в монастырских теплицах растут два лимонных дерева и монстера, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Нижегородской епархии Алексей Пестрецов.
Ранее в официальной группе нижегородского Свято-Троицкого Серафима-Дивеевского монастыря в соцсети "ВКонтакте" была размещена фотография послушницы с ананасами на грядке и подписью "Плоды в монастырской теплице".
"В монастырских теплицах выращиваются для монастыря огурцы, помидоры и цветы. Но сестры, которые трудятся в тепличном хозяйстве, пробуют выращивать в теплицах и что-то необычное, экзотическое – просто ради интереса", - рассказал Пестрецов.
Так, в порядке эксперимента, в монастырских теплицах начали выращивать ананасы. "В этом году они созрели как раз к рождественскому столу", - сказал руководитель пресс-службы Нижегородской епархии.
По его словам, первый ананас в монастырских теплицах вырастили около восьми лет назад. "Одна из сестер поставила срезанную у ананаса зеленую верхушку в воду, а когда появились корешки, пересадила в почву. На самом деле, вырастить ананас не очень сложно. Нужно лишь правильно подготовить и посадить верхушку или отросток, а затем обеспечить растению надлежащий уход. От укоренения до созревания первого плода может пройти до 2,5 лет. В год сестры выращивают таким образом около пяти ананасов", - сообщил руководитель пресс-службы Нижегородской епархии.
Он отметил, что ананас, выращенный в тепличных условиях – мягкий и сочный, во время его созревания в теплице стоит сильный ананасовый аромат. Также в монастырских теплицах растут два лимонных дерева и монстера, которая цветет и дает несколько ягод.
"Особых условий для созревания экзотических растений в теплице не создают: тепло, влажность и освещение – такие же, как для других растений. Сестрам в теплицах помогают мирские рабочие. Некоторые проработали здесь не одно десятилетие", - добавил Пестрецов.
Он также сообщил, что в Архангельском
скиту Серафимо-Дивеевского монастыря в этом году вырастили сладкие арбузы.