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https://ria.ru/20211229/alfa-bank-1765970871.html
В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой
В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой - РИА Новости, 29.12.2021
В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой
Пользователи Альфа-банка столкнулись со сбоем в мобильном приложении банка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:15
2021-12-29T15:41
общество
технологии
альфа-банк
санкт-петербург
воронеж
москва
нижний новгород
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пользователи Альфа-банка столкнулись со сбоем в мобильном приложении банка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 11.48 мск на Downdetector было зафиксировано 261 жалоба. Больше всего сетований поступило на "проблемы с мобильным банкингом" (50%), ещё 43% пользователей пожаловались на проблемы со входом в приложение, а 7% - на "работу онлайн-банкинга".С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и других городов России.В пресс-службе Альфа-банка сообщили РИА Новости, что из-за технических работ мобильное приложение и интернет-банк могли быть недоступны для клиентов в единичных случаях."Сейчас все сервисы работают стабильно", - заявили в банке.
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общество, технологии, альфа-банк, санкт-петербург, воронеж, москва, нижний новгород, россия
12:15 29.12.2021 (обновлено: 15:41 29.12.2021)
 
В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой

Downdetector: пользователи Альфа-банка столкнулись со сбоем в мобильном приложении

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип банка "Альфа-банк"
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пользователи Альфа-банка столкнулись со сбоем в мобильном приложении банка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 11.48 мск на Downdetector было зафиксировано 261 жалоба. Больше всего сетований поступило на "проблемы с мобильным банкингом" (50%), ещё 43% пользователей пожаловались на проблемы со входом в приложение, а 7% - на "работу онлайн-банкинга".
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и других городов России.
В пресс-службе Альфа-банка сообщили РИА Новости, что из-за технических работ мобильное приложение и интернет-банк могли быть недоступны для клиентов в единичных случаях.
"Сейчас все сервисы работают стабильно", - заявили в банке.
Офис Альфа-Банка - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 20:00
Интернет-банк Альфа-Банка признан лучшим для МСБ по версии Markswebb
 
ОбществоТехнологииАльфа-банкСанкт-ПетербургВоронежМоскваНижний НовгородРоссия
 
 
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