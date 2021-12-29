https://ria.ru/20211229/alfa-bank-1765970871.html
В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой
В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой - РИА Новости, 29.12.2021
В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой
Пользователи Альфа-банка столкнулись со сбоем в мобильном приложении банка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:15
2021-12-29T12:15
2021-12-29T15:41
общество
технологии
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пользователи Альфа-банка столкнулись со сбоем в мобильном приложении банка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 11.48 мск на Downdetector было зафиксировано 261 жалоба. Больше всего сетований поступило на "проблемы с мобильным банкингом" (50%), ещё 43% пользователей пожаловались на проблемы со входом в приложение, а 7% - на "работу онлайн-банкинга".С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и других городов России.В пресс-службе Альфа-банка сообщили РИА Новости, что из-за технических работ мобильное приложение и интернет-банк могли быть недоступны для клиентов в единичных случаях."Сейчас все сервисы работают стабильно", - заявили в банке.
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общество, технологии, альфа-банк, санкт-петербург, воронеж, москва, нижний новгород, россия
12:15 29.12.2021 (обновлено: 15:41 29.12.2021)
В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой
Downdetector: пользователи Альфа-банка столкнулись со сбоем в мобильном приложении