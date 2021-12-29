https://ria.ru/20211229/alfa-bank-1765970871.html

В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой

В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой - РИА Новости, 29.12.2021

В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой

Пользователи Альфа-банка столкнулись со сбоем в мобильном приложении банка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:15

2021-12-29T12:15

2021-12-29T15:41

общество

технологии

альфа-банк

санкт-петербург

воронеж

москва

нижний новгород

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156057/44/1560574483_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_15ac6be618bb379a5e86a943a8685ea6.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пользователи Альфа-банка столкнулись со сбоем в мобильном приложении банка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 11.48 мск на Downdetector было зафиксировано 261 жалоба. Больше всего сетований поступило на "проблемы с мобильным банкингом" (50%), ещё 43% пользователей пожаловались на проблемы со входом в приложение, а 7% - на "работу онлайн-банкинга".С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и других городов России.В пресс-службе Альфа-банка сообщили РИА Новости, что из-за технических работ мобильное приложение и интернет-банк могли быть недоступны для клиентов в единичных случаях."Сейчас все сервисы работают стабильно", - заявили в банке.

https://ria.ru/20211209/internet-bank-1763020464.html

санкт-петербург

воронеж

москва

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, альфа-банк, санкт-петербург, воронеж, москва, нижний новгород, россия