https://ria.ru/20211229/afganistan-1765990844.html

ИГ* и сил сопротивления в Афганистане больше нет, заявили талибы

ИГ* и сил сопротивления в Афганистане больше нет, заявили талибы - РИА Новости, 29.12.2021

ИГ* и сил сопротивления в Афганистане больше нет, заявили талибы

Террористическая организация ИГ* и силы Фронта национального сопротивления не могут представлять опасности для властей Афганистана по причине их отсутствия в... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T13:38

2021-12-29T13:38

2021-12-29T13:53

в мире

талибан

афганистан

исламское государство

забиулла муджахид

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КАБУЛ, 29 дек - РИА Новости. Террористическая организация ИГ* и силы Фронта национального сопротивления не могут представлять опасности для властей Афганистана по причине их отсутствия в стране, заявил в интервью РИА Новости представитель движения "Талибан"** Забиулла Муджахид."ИГ* и Фронт сопротивления присутствуют в стране только на бумаге в СМИ, физически в стране их нет", - ответил представитель движения на вопрос, какую опасность могут представлять для талибов эти формирования.По словам Муджахида, боевики ИГ* и бойцы Фронта во главе с Ахмадом Масудом-младшим "были отвергнуты народом Афганистана", который поддержал сложившуюся структуру власти.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211130/taliby-1761392566.html

https://ria.ru/20211203/afganistan-1761941230.html

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в мире, талибан, афганистан, исламское государство, забиулла муджахид