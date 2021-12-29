13:38 29.12.2021 (обновлено: 13:53 29.12.2021)
ИГ* и сил сопротивления в Афганистане больше нет, заявили талибы
Представитель "Талибана" Муджахид: ИГ и сил сопротивления в Афганистане больше нет
КАБУЛ, 29 дек - РИА Новости. Террористическая организация ИГ* и силы Фронта национального сопротивления не могут представлять опасности для властей Афганистана по причине их отсутствия в стране, заявил в интервью РИА Новости представитель движения "Талибан"** Забиулла Муджахид.
"ИГ* и Фронт сопротивления присутствуют в стране только на бумаге в СМИ, физически в стране их нет", - ответил представитель движения на вопрос, какую опасность могут представлять для талибов эти формирования.
По словам Муджахида, боевики ИГ* и бойцы Фронта во главе с Ахмадом Масудом-младшим "были отвергнуты народом Афганистана", который поддержал сложившуюся структуру власти.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
3 декабря, 01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане