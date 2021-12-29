https://ria.ru/20211229/afganistan-1765940421.html
В МИД заявили о сохранении риска распространения наркотрафика в Афганистане
В МИД заявили о сохранении риска распространения наркотрафика в Афганистане - РИА Новости, 29.12.2021
В МИД заявили о сохранении риска распространения наркотрафика в Афганистане
В Афганистане сохраняются риски распространения терроризма и наркотрафика, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T09:44
2021-12-29T09:44
2021-12-29T10:33
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
олег сыромолотов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514210_0:3:3190:1797_1920x0_80_0_0_0287c11ca10237191ad20f2810f83d40.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В Афганистане сохраняются риски распространения терроризма и наркотрафика, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Тем не менее риски распространения терроризма, а также наркотрафика по-прежнему существуют", - сказал он, высказываясь по ситуации в Афганистане."Деятельность террористических группировок на территории Афганистана и прежде всего в его приграничных районах вызывает обеспокоенность соседних стран и всего региона", - добавил он.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20211228/afganistan-1765862520.html
https://ria.ru/20211221/odkb-1764727958.html
кабул (город)
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514210_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_256642de91acbdb3222bb5915f710d06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, олег сыромолотов, россия, мохаммад хасан ахунд
09:44 29.12.2021 (обновлено: 10:33 29.12.2021)
В МИД заявили о сохранении риска распространения наркотрафика в Афганистане
Замглавы МИД Сыромолотов: риски распространения наркотрафика в Афганистане сохраняются