https://ria.ru/20211229/afganistan-1765940421.html

В МИД заявили о сохранении риска распространения наркотрафика в Афганистане

В МИД заявили о сохранении риска распространения наркотрафика в Афганистане - РИА Новости, 29.12.2021

В МИД заявили о сохранении риска распространения наркотрафика в Афганистане

В Афганистане сохраняются риски распространения терроризма и наркотрафика, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T09:44

2021-12-29T09:44

2021-12-29T10:33

захват власти в афганистане талибами

в мире

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олег сыромолотов

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В Афганистане сохраняются риски распространения терроризма и наркотрафика, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Тем не менее риски распространения терроризма, а также наркотрафика по-прежнему существуют", - сказал он, высказываясь по ситуации в Афганистане."Деятельность террористических группировок на территории Афганистана и прежде всего в его приграничных районах вызывает обеспокоенность соседних стран и всего региона", - добавил он.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211228/afganistan-1765862520.html

https://ria.ru/20211221/odkb-1764727958.html

кабул (город)

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