https://ria.ru/20211229/afganistan-1765939399.html

В МИД оценили ситуацию с безопасностью в Афганистане

В МИД оценили ситуацию с безопасностью в Афганистане - РИА Новости, 29.12.2021

В МИД оценили ситуацию с безопасностью в Афганистане

После прихода талибов к власти в Афганистане не произошло резкого обвала ситуации с безопасностью, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T09:36

2021-12-29T09:36

2021-12-29T10:33

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

олег сыромолотов

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. После прихода талибов к власти в Афганистане не произошло резкого обвала ситуации с безопасностью, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Как мы видим, резкого обвала ситуации с безопасностью после прихода к власти талибов в Афганистане не произошло", - сказал он."Отмечаем, что новые афганские власти предпринимают усилия по обеспечению безопасности и стабильности в стране, дают заверения, что с афганской территории не будет исходить угроз безопасности третьим странам", - добавил Сыромолотов, указав, что "конечно, ожидаем практических результатов на этом направлении".В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211228/afganistan-1765862520.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, олег сыромолотов, россия, мохаммад хасан ахунд