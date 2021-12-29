https://ria.ru/20211229/afganistan-1765939399.html
В МИД оценили ситуацию с безопасностью в Афганистане
В МИД оценили ситуацию с безопасностью в Афганистане - РИА Новости, 29.12.2021
В МИД оценили ситуацию с безопасностью в Афганистане
После прихода талибов к власти в Афганистане не произошло резкого обвала ситуации с безопасностью, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T09:36
2021-12-29T09:36
2021-12-29T10:33
захват власти в афганистане талибами
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оон
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олег сыромолотов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. После прихода талибов к власти в Афганистане не произошло резкого обвала ситуации с безопасностью, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Как мы видим, резкого обвала ситуации с безопасностью после прихода к власти талибов в Афганистане не произошло", - сказал он."Отмечаем, что новые афганские власти предпринимают усилия по обеспечению безопасности и стабильности в стране, дают заверения, что с афганской территории не будет исходить угроз безопасности третьим странам", - добавил Сыромолотов, указав, что "конечно, ожидаем практических результатов на этом направлении".В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте полный текст интервью >>
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, олег сыромолотов, россия, мохаммад хасан ахунд
09:36 29.12.2021 (обновлено: 10:33 29.12.2021)
В МИД оценили ситуацию с безопасностью в Афганистане
Замглавы МИД Сыромолотов: после прихода талибов не было обвала ситуации с безопасностью
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. После прихода талибов к власти в Афганистане не произошло резкого обвала ситуации с безопасностью, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Как мы видим, резкого обвала ситуации с безопасностью после прихода к власти талибов в Афганистане не произошло", - сказал он.
"Отмечаем, что новые афганские власти предпринимают усилия по обеспечению безопасности и стабильности в стране, дают заверения, что с афганской территории не будет исходить угроз безопасности третьим странам", - добавил Сыромолотов, указав, что "конечно, ожидаем практических результатов на этом направлении".
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность