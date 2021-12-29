К дальним перелетам готовы: новые самолеты "Аэрофлота" поражают комфортом
© Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Airbus A350
© Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Согласно сдержанно оптимистичным прогнозам медиков, пандемия в новом году может пойти на убыль. Это значит, что путешествовать в 2022 году люди будут на порядок больше, чем в два пандемийных года, и трендом будут дальние перелеты.
Уже открываются границы. В декабре авиакомпания "Аэрофлот" возобновила полеты в Хургаду и на Кубу. В число наиболее востребованных туристических направлений следующего года входят Хорватия, Болгария, Доминиканская республика, Шри-Ланка, Мексика, Сейшелы.
Пассажиропоток также увеличивается. Так, по данным "Аэрофлота", в ноябре 2021 года уровень восстановления международного пассажиропотока составил 49,5% от показателей 2019 года, в то же время в 4,5 раза превысив показатели 2020 года. А объем внутренних перевозок уже на 9,6% обошел результаты доковидного 2019 года.
Хочешь спи, хочешь – работай
На новогодние каникулы многие россияне уже запланировали путешествия из зимы в лето. И на борту самолета их ждет сюрприз. Потому что настолько комфортабельных салонов не было за всю историю пассажирских авиаперевозок российскими компаниями. За время пандемии в отношениях "авиакомпания-пассажир" изменилось, на самом деле, очень многое.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Самолет Airbus A320neo авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Например, с февраля 2020 года "Аэрофлот" начал принимать в состав флота дальнемагистральные самолёты Airbus A350-900, способные совершать перелеты на 12 400 километров с крейсерской скоростью 910 км/час. В настоящее время в авиапарке компании насчитывается шесть таких лайнеров, которые выполняют сверхдальние перелеты по самым популярным направлениям. Еще семь A350-900 должны пополнить парк авиакомпании в 2022 году.
Бизнес-класс А350 теперь, на первый взгляд, напоминает пчелиные соты. Не секрет, что vip-пассажиры платят не только за возможность вытянуть ноги, но и за приватность, за возможность иметь в полете личное пространство.
Еще одна достопримечательность бизнес-класса - кресла класса suite, которые можно превратить в спальное место. Притом одним нажатием кнопки, после чего кресло становится кроватью длиной до двух метров, что позволяет выспаться даже высоким пассажирам. Спальное место, разумеется, изолировано от остального салона, а иллюминаторы можно закрыть специальными электромеханическими шторками.
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Пассажиры в салоне самолета Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Пассажиры в салоне самолета Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Каждое место в бизнес-классе оборудовано для хранения документов. Есть также USB-порты, розетки для зарядки гаджетов, индивидуальное освещение.
Если пассажир не хочет терять время, а предпочитает поработать – это тоже осуществимо. Благодаря специальным выдвижным перегородкам, рабочее место можно изолировать от остального салона, включить удобный режим освещения. При желании можно провести даже видеоконференцию – на борту Airbus A350-900 работает беспроводная сеть Wi-Fi.
Для тех пассажиров, кто не работает и не спит, предусмотрены различные мультимедийные развлечения. Можно посмотреть фильмы – как кинопремьеры, так и классику, послушать музыку, поиграть в игры, посмотреть карту полета с возможностью переключения на картинку с внешних видеокамер самолета.
Для разработки меню питания в бизнес-классе авиакомпания приглашает шеф-поваров российских и зарубежных ресторанов, мастеров "высокой" кухни. А с учетом возраста пассажира, медицинских показаний и религиозных убеждений, может предоставляться специальное питание.
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Обслуживание в самолете Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Обслуживание в самолете Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
В классе "Комфорт" расстояния между креслами составляет 96,5 сантиметров, что позволяет с комфортом отдохнуть в полете пассажирам фактически любой комплекции. Удобными креслами оснащен и класс "Эконом". При регистрации, по желанию, пассажиру может быть предоставлено место Space+ с увеличенным личным пространством. Кроме того, специальная шумопонижающая система и автоматически программируемые сценарии освещения позволят без напряжения перенести смену часовых поясов. Каждое кресло оснащено индивидуальным видео-монитором с возможностью просмотра фильмов.
В стандартном салоне предусмотрено 28 мест бизнес-класса, 24 – класса "Комфорт" и 264 – класса "Эконом".
Удобно и экологично
В мае 2021 года в авиапарке "Аэрофлота" появился первый самолёт Airbus А320neo, сопоставимый по интерьерным решениям с Airbus A350. Главное отличие А320neo – широкий и просторный салон. При этом сам лайнер относится к узкофюзеляжным. Двенадцать кресел, отстоящие одно от другого на 96,5 сантиметров, предназначены для пассажиров бизнес-класса. Кресла выполнены из премиальной жаккардовой ткани и оборудованы 13-дюймовыми HD-мониторами в спинке, персональными розетками и USB-портами. Каждый пассажир при помощи личного гаджета может подключиться к беспроводной бортовой системе развлечений. Через Wi-Fi предоставляется доступ к высокоскоростному интернету. Кухня бизнес-класса оборудована кофемашинами.
На борту А320neo также располагается 144 кресла для пассажиров эконом-класса. Но эти места вполне могли бы быть отнесены к бизнес-классу. Хотя бы потому, что расстояние между креслами может достигать 76,2 сантиметра. Кресла эконом-класса оснащены эргономичной спинкой, которая повторяет контуры тела, а регулируемый подголовник служит для дополнительной поддержки шеи. Пассажиры могут подзаряжать в полёте свои электронные устройства, также каждое кресло оснащено держателем для планшета. Благодаря тщательно продуманным сценариям освещения салона, путешествие становится комфортным в любое время суток. Полки для ручной клади больше стандартных.
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Пассажир в салоне самолета Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Пассажир в салоне самолета Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Помимо всех этих достоинств, Airbus A320neo – еще и высокоэкологичный самолет. Выхлопы СО2 и расход топлива, по данным производителя, меньше на 20%, чем у самолетов предыдущего поколения. Достигнуть такой экологичности удалось благодаря двигателям нового поколения и шарклетам – специальным законцовкам крыла.
В настоящее время в парке авиакомпании насчитывается шесть самолетов А320neo и близких к ним по характеристикам А321neo. Кроме того, в 2021 году "Аэрофлот" начал эксплуатировать Boeing 777-300ER с инновационным комфортабельным салоном.