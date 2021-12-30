Перелет на высоте комфорта

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Кресла в бизнес-классе можно превратить в кровать длиной до двух метров при помощи одного нажатия кнопки. Спальное место изолировано от салона, а иллюминаторы можно закрыть специальными электромеханическими шторками.