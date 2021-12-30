Перелет на высоте комфорта

Пассажиры бизнес-класса ценят комфорт и приватность. Смена часовых поясов на скорости 900 км/час на борту Airbus A350 становится практически незаметной благодаря мягкому освещению и режиму шумоподавления.
Пассажиры бизнес-класса ценят комфорт и приватность. Смена часовых поясов на скорости 900 км/час на борту Airbus A350 становится практически незаметной благодаря мягкому освещению и режиму шумоподавления.
На борту А350 можно не только оборудовать рабочее место, но и провести видеоконференцию, подключившись к сети Wi-Fi.
На борту А350 можно не только оборудовать рабочее место, но и провести видеоконференцию, подключившись к сети Wi-Fi.
Кресла в бизнес-классе можно превратить в кровать длиной до двух метров при помощи одного нажатия кнопки. Спальное место изолировано от салона, а иллюминаторы можно закрыть специальными электромеханическими шторками.
Кресла в бизнес-классе можно превратить в кровать длиной до двух метров при помощи одного нажатия кнопки. Спальное место изолировано от салона, а иллюминаторы можно закрыть специальными электромеханическими шторками.
Для разработки меню питания в бизнес-классе авиакомпания приглашает шеф-поваров российских и зарубежных ресторанов, мастеров "высокой" кухни.
Для разработки меню питания в бизнес-классе авиакомпания приглашает шеф-поваров российских и зарубежных ресторанов, мастеров "высокой" кухни.
Помимо питания ресторанного уровня, для пассажиров бизнес-класса предусмотрены различные мультимедийные развлечения. Можно посмотреть фильмы, поиграть в игры, посмотреть карту полета с возможностью переключения на картинку с внешних видеокамер самолета.
Помимо питания ресторанного уровня, для пассажиров бизнес-класса предусмотрены различные мультимедийные развлечения. Можно посмотреть фильмы, поиграть в игры, посмотреть карту полета с возможностью переключения на картинку с внешних видеокамер самолета.
Для пассажиров класса "Комфорт" расстояние между креслами составляет 96,5 сантиметра, что позволяет с комфортом отдохнуть в полете.
Для пассажиров класса "Комфорт" расстояние между креслами составляет 96,5 сантиметра, что позволяет с комфортом отдохнуть в полете.
Каждое кресло эконом-класса оснащено индивидуальным видео-монитором с возможностью просмотра фильмов.
Каждое кресло эконом-класса оснащено индивидуальным видео-монитором с возможностью просмотра фильмов.
В стандартном салоне А350 предусмотрено 28 мест бизнес-класса, 24 — класса "Комфорт" и 264 — класса "Эконом".
В стандартном салоне А350 предусмотрено 28 мест бизнес-класса, 24 — класса "Комфорт" и 264 — класса "Эконом".
При регистрации пассажиру эконом-класса по его желанию за дополнительную плату может быть предоставлено место Space+ с увеличенным личным пространством.
При регистрации пассажиру эконом-класса по его желанию за дополнительную плату может быть предоставлено место Space+ с увеличенным личным пространством.
В мае 2021 года в авиапарке "Аэрофлота" появился первый самолет Airbus А320neo, на борту которого пассажирам предоставляется инновационный уровень комфорта. Кресла в бизнес-классе выполнены из премиальной жаккардовой ткани.
В мае 2021 года в авиапарке "Аэрофлота" появился первый самолет Airbus А320neo, на борту которого пассажирам предоставляется инновационный уровень комфорта. Кресла в бизнес-классе выполнены из премиальной жаккардовой ткани.
Места для vip-пассажиров оборудованы 13-дюймовыми HD-мониторами, персональными розетками и USB-портами.
Места для vip-пассажиров оборудованы 13-дюймовыми HD-мониторами, персональными розетками и USB-портами.
Каждый пассажир при помощи личного гаджета может подключиться к беспроводной бортовой системе развлечений. Через Wi-Fi предоставляется доступ к высокоскоростному интернету.
Каждый пассажир при помощи личного гаджета может подключиться к беспроводной бортовой системе развлечений. Через Wi-Fi предоставляется доступ к высокоскоростному интернету.
Главное отличие А320neo — широкий и просторный салон. Двенадцать кресел предназначены для пассажиров бизнес-класса.
Главное отличие А320neo — широкий и просторный салон. Двенадцать кресел предназначены для пассажиров бизнес-класса.
Для пассажиров эконом-класса предназначено 144 места.
Для пассажиров эконом-класса предназначено 144 места.
Расстояние между креслами эконом-класса может достигать 76,2 сантиметра.
Расстояние между креслами эконом-класса может достигать 76,2 сантиметра.