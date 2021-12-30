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Перелет на высоте комфорта
Перелет на высоте комфорта - РИА Новости, 30.12.2021
Перелет на высоте комфорта
РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:14
2021-12-30T13:14
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аэрофлот
airbus а320
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фото, фото, аэрофлот, airbus а320
13:14 30.12.2021
 

Перелет на высоте комфорта

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© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

В 2021 году "Аэрофлот" начал получать новые самолеты Airbus А320neo и продолжил пополнять флот лайнерами А350, которые отличаются новым подходом к комфорту пассажиров.

Airbus A350-900
1 из 16

В 2021 году "Аэрофлот" начал получать новые самолеты Airbus А320neo и продолжил пополнять флот лайнерами А350, которые отличаются новым подходом к комфорту пассажиров.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Пассажиры бизнес-класса ценят комфорт и приватность. Смена часовых поясов на скорости 900 км/час на борту Airbus A350 становится практически незаметной благодаря мягкому освещению и режиму шумоподавления.

Бизнес-класс на борту Airbus A350
2 из 16

Пассажиры бизнес-класса ценят комфорт и приватность. Смена часовых поясов на скорости 900 км/час на борту Airbus A350 становится практически незаметной благодаря мягкому освещению и режиму шумоподавления.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

На борту А350 можно не только оборудовать рабочее место, но и провести видеоконференцию, подключившись к сети Wi-Fi.

Бизнес-класс на борту Airbus A350
3 из 16

На борту А350 можно не только оборудовать рабочее место, но и провести видеоконференцию, подключившись к сети Wi-Fi.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Кресла в бизнес-классе можно превратить в кровать длиной до двух метров при помощи одного нажатия кнопки. Спальное место изолировано от салона, а иллюминаторы можно закрыть специальными электромеханическими шторками.

Бизнес-класс на борту Airbus A350
4 из 16

Кресла в бизнес-классе можно превратить в кровать длиной до двух метров при помощи одного нажатия кнопки. Спальное место изолировано от салона, а иллюминаторы можно закрыть специальными электромеханическими шторками.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Для разработки меню питания в бизнес-классе авиакомпания приглашает шеф-поваров российских и зарубежных ресторанов, мастеров "высокой" кухни.

Бизнес-класс на борту Airbus A350
5 из 16

Для разработки меню питания в бизнес-классе авиакомпания приглашает шеф-поваров российских и зарубежных ресторанов, мастеров "высокой" кухни.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Помимо питания ресторанного уровня, для пассажиров бизнес-класса предусмотрены различные мультимедийные развлечения. Можно посмотреть фильмы, поиграть в игры, посмотреть карту полета с возможностью переключения на картинку с внешних видеокамер самолета.

Бизнес-класс на борту Airbus A350
6 из 16

Помимо питания ресторанного уровня, для пассажиров бизнес-класса предусмотрены различные мультимедийные развлечения. Можно посмотреть фильмы, поиграть в игры, посмотреть карту полета с возможностью переключения на картинку с внешних видеокамер самолета.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Для пассажиров класса "Комфорт" расстояние между креслами составляет 96,5 сантиметра, что позволяет с комфортом отдохнуть в полете.

Комфорт-класс на борту Airbus A350
7 из 16

Для пассажиров класса "Комфорт" расстояние между креслами составляет 96,5 сантиметра, что позволяет с комфортом отдохнуть в полете.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Каждое кресло эконом-класса оснащено индивидуальным видео-монитором с возможностью просмотра фильмов.

Эконом-класс на борту Airbus A350
8 из 16

Каждое кресло эконом-класса оснащено индивидуальным видео-монитором с возможностью просмотра фильмов.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

В стандартном салоне А350 предусмотрено 28 мест бизнес-класса, 24 — класса "Комфорт" и 264 — класса "Эконом".

Эконом-класс на борту Airbus A350
9 из 16

В стандартном салоне А350 предусмотрено 28 мест бизнес-класса, 24 — класса "Комфорт" и 264 — класса "Эконом".

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

При регистрации пассажиру эконом-класса по его желанию за дополнительную плату может быть предоставлено место Space+ с увеличенным личным пространством.

Эконом-класс на борту Airbus A350
10 из 16

При регистрации пассажиру эконом-класса по его желанию за дополнительную плату может быть предоставлено место Space+ с увеличенным личным пространством.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

В мае 2021 года в авиапарке "Аэрофлота" появился первый самолет Airbus А320neo, на борту которого пассажирам предоставляется инновационный уровень комфорта. Кресла в бизнес-классе выполнены из премиальной жаккардовой ткани.

Бизнес-класс на борту Airbus А320neo
11 из 16

В мае 2021 года в авиапарке "Аэрофлота" появился первый самолет Airbus А320neo, на борту которого пассажирам предоставляется инновационный уровень комфорта. Кресла в бизнес-классе выполнены из премиальной жаккардовой ткани.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Места для vip-пассажиров оборудованы 13-дюймовыми HD-мониторами, персональными розетками и USB-портами.

Бизнес-класс на борту Airbus А320neo
12 из 16

Места для vip-пассажиров оборудованы 13-дюймовыми HD-мониторами, персональными розетками и USB-портами.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Каждый пассажир при помощи личного гаджета может подключиться к беспроводной бортовой системе развлечений. Через Wi-Fi предоставляется доступ к высокоскоростному интернету.

Бизнес-класс на борту Airbus А320neo
13 из 16

Каждый пассажир при помощи личного гаджета может подключиться к беспроводной бортовой системе развлечений. Через Wi-Fi предоставляется доступ к высокоскоростному интернету.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Главное отличие А320neo — широкий и просторный салон. Двенадцать кресел предназначены для пассажиров бизнес-класса.

Эконом-класс на борту Airbus А320neo
14 из 16

Главное отличие А320neo — широкий и просторный салон. Двенадцать кресел предназначены для пассажиров бизнес-класса.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Для пассажиров эконом-класса предназначено 144 места.

Эконом-класс на борту Airbus А320neo
15 из 16

Для пассажиров эконом-класса предназначено 144 места.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Расстояние между креслами эконом-класса может достигать 76,2 сантиметра.

Эконом-класс на борту Airbus А320neo
16 из 16

Расстояние между креслами эконом-класса может достигать 76,2 сантиметра.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
 
ФотоАэрофлотAirbus А320
 
 
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