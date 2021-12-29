https://ria.ru/20211229/aeroflot-1765980730.html

"Аэрофлот" открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам

"Аэрофлот" открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам - РИА Новости, 29.12.2021

"Аэрофлот" открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам

Авиакомпания "Аэрофлот" с 29 декабря открывает продажу билетов по субсидируемым государством тарифам для дальневосточников и льготных категорий граждан,... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:53

2021-12-29T12:53

2021-12-29T12:53

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ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 29 декабря открывает продажу билетов по субсидируемым государством тарифам для дальневосточников и льготных категорий граждан, сообщает компания."Аэрофлот открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам… Специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе обслуживания для полётов в 2022 году... Забронировать и оформить субсидированные билеты можно на официальном сайте "Аэрофлота" без посещения офиса продаж авиакомпании", - сообщает перевозчик.Для подтверждения места постоянной регистрации или статуса льготной категории на этапе ввода данных о пассажире на сайте нужно загрузить сканированные копии или фотографии документов. Отмечается, что сроки оформления билета с момента бронирования увеличены до недели.При бронировании билетов через круглосуточный контакт-центр "Аэрофлота" их оформить можно только в офисах собственных продаж авиакомпании. Также забронировать и оформить льготные билеты можно в уполномоченных агентствах."Аэрофлот" открывает продажи билетов в рамках программы субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа, а также в рамках программы субсидированных перевозок для льготных категорий граждан – это инвалиды, сопровождающие их, многодетные семьи и люди в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет.По второй программе, помимо билетов по дальневосточным направлениям, доступны также билеты на рейсы Симферополь – Сочи, Калининград – Москва, Калининград – Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20211223/aeroflot-1765057976.html

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