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Туризм
https://ria.ru/20211229/aeroflot-1765943257.html
Авиакомпании открыли продажу билетов по субсидируемым тарифам
Авиакомпании открыли продажу билетов по субсидируемым тарифам - РИА Новости, 29.12.2021
Авиакомпании открыли продажу билетов по субсидируемым тарифам
Сразу несколько перевозчиков открыли продажу билетов по сниженным ценам для дальневосточников и льготных категорий граждан, так, у "Аэрофлота" с 29 декабря,... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T15:21
2021-12-29T15:21
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ВЛАДИВОСТОК, 29 дек — РИА Новости. Сразу несколько перевозчиков открыли продажу билетов по сниженным ценам для дальневосточников и льготных категорий граждан, так, у "Аэрофлота" с 29 декабря, сообщает компания."Специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе обслуживания для полетов в 2022 году. Забронировать и оформить субсидированные билеты можно на официальном сайте без посещения офиса продаж авиакомпании", — уточняет перевозчик.Программа ориентирована на жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) и льготных категорий граждан – это инвалиды, сопровождающие их, многодетные семьи, люди в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет.По второй, помимо дальневосточных направлений, доступны также билеты на рейсы Симферополь – Сочи, Калининград – Москва, Калининград – Санкт-Петербург.Также полеты по субсидированным тарифам предлагают пассажирам авиакомпании NordStar (на данный момент открыта продажа на рейсы из Норильска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Уфу с датами вылета с 1 января по 26 марта 2022 года) и "Якутия" (оформить билет со скидкой могут льготники и жители ДФО с 29 декабря).
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калининград, санкт-петербург, сочи, симферополь, москва, аэрофлот, новости - туризм, пассажиры, туристы, льготы, туризм
15:21 29.12.2021
 
Авиакомпании открыли продажу билетов по субсидируемым тарифам

"Аэрофлот", NordStar и "Якутия" предлагают билеты по специальным тарифам

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321-200 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Симферополь
Самолет Airbus A321-200 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Симферополь - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВЛАДИВОСТОК, 29 дек — РИА Новости. Сразу несколько перевозчиков открыли продажу билетов по сниженным ценам для дальневосточников и льготных категорий граждан, так, у "Аэрофлота" с 29 декабря, сообщает компания.
"Специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе обслуживания для полетов в 2022 году. Забронировать и оформить субсидированные билеты можно на официальном сайте без посещения офиса продаж авиакомпании", — уточняет перевозчик.
Программа ориентирована на жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) и льготных категорий граждан – это инвалиды, сопровождающие их, многодетные семьи, люди в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет.
По второй, помимо дальневосточных направлений, доступны также билеты на рейсы Симферополь – Сочи, Калининград – Москва, Калининград – Санкт-Петербург.
Также полеты по субсидированным тарифам предлагают пассажирам авиакомпании NordStar (на данный момент открыта продажа на рейсы из Норильска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Уфу с датами вылета с 1 января по 26 марта 2022 года) и "Якутия" (оформить билет со скидкой могут льготники и жители ДФО с 29 декабря).
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