https://ria.ru/20211229/aeroflot-1765943257.html

Авиакомпании открыли продажу билетов по субсидируемым тарифам

Авиакомпании открыли продажу билетов по субсидируемым тарифам - РИА Новости, 29.12.2021

Авиакомпании открыли продажу билетов по субсидируемым тарифам

Сразу несколько перевозчиков открыли продажу билетов по сниженным ценам для дальневосточников и льготных категорий граждан, так, у "Аэрофлота" с 29 декабря,... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T15:21

2021-12-29T15:21

2021-12-29T15:21

туризм

калининград

санкт-петербург

сочи

симферополь

москва

аэрофлот

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765372845_0:96:3440:2031_1920x0_80_0_0_9061e94c9d24f58a4bf1a976c03d7e6e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 29 дек — РИА Новости. Сразу несколько перевозчиков открыли продажу билетов по сниженным ценам для дальневосточников и льготных категорий граждан, так, у "Аэрофлота" с 29 декабря, сообщает компания."Специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе обслуживания для полетов в 2022 году. Забронировать и оформить субсидированные билеты можно на официальном сайте без посещения офиса продаж авиакомпании", — уточняет перевозчик.Программа ориентирована на жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) и льготных категорий граждан – это инвалиды, сопровождающие их, многодетные семьи, люди в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет.По второй, помимо дальневосточных направлений, доступны также билеты на рейсы Симферополь – Сочи, Калининград – Москва, Калининград – Санкт-Петербург.Также полеты по субсидированным тарифам предлагают пассажирам авиакомпании NordStar (на данный момент открыта продажа на рейсы из Норильска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Уфу с датами вылета с 1 января по 26 марта 2022 года) и "Якутия" (оформить билет со скидкой могут льготники и жители ДФО с 29 декабря).

https://ria.ru/20211229/puteshestviya-1765401213.html

калининград

санкт-петербург

сочи

симферополь

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калининград, санкт-петербург, сочи, симферополь, москва, аэрофлот, новости - туризм, пассажиры, туристы, льготы, туризм