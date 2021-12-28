https://ria.ru/20211228/zhelaniya-1765837621.html
Тюменский губернатор исполнил две детские мечты с "Елки желаний"
Тюменский губернатор исполнил две детские мечты с "Елки желаний" - РИА Новости, 28.12.2021
Тюменский губернатор исполнил две детские мечты с "Елки желаний"
Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний", о мечтах детей он прочитал на сайте благотворительного проекта РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:54
2021-12-28T14:54
2021-12-28T14:54
общество
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тюменская область
владимир путин
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 28 дек - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний", о мечтах детей он прочитал на сайте благотворительного проекта и лично вручил им новогодние подарки, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.Восьмилетний Даниил Меньшиков в подарок от губернатора получил шведскую стенку, а десятилетняя Лиза Калашникова - сертификат на поездку в Санкт-Петербург с экскурсией в Петергофский дворец. Помимо загаданных подарков, Даня и его мама получили сертификат на путевку в Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма", а у Лизы появилась возможность получить необходимую ей консультацию у профессора Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета Михаила Костика."Сегодня пообщался с двумя замечательными ребятишками – Елизаветой и Даниилом. Они написали письма на "Ёлку желаний". Мечта Елизаветы – побывать в Санкт-Петербурге и увидеть Петергофский дворец. А Даниил очень хотел, чтобы в его комнате появилась шведская стенка. Желания детей были исполнены. В северную столицу Елизавета поедет вместе с мамой. Даниил пообещал, что будет много заниматься спортом. Хочет вырасти большим и крепким парнем", - сообщил губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Акция "Елка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.
https://ria.ru/20211227/zhelanie-1765679776.html
https://ria.ru/20211227/mechta-1765684564.html
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общество, санкт-петербург, тюменская область, владимир путин, александр моор
Тюменский губернатор исполнил две детские мечты с "Елки желаний"
Губернатор Тюменской области Моор исполнил две детские мечты с "Елки желаний"