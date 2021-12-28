https://ria.ru/20211228/zhelanie-1765848383.html
Депутат подарил коня девочке из Дагестана, исполнив ее новогоднее желание
Депутат подарил коня девочке из Дагестана, исполнив ее новогоднее желание - РИА Новости, 28.12.2021
Депутат подарил коня девочке из Дагестана, исполнив ее новогоднее желание
Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев рассказал РИА Новости, что подарил юной жительнице Дагестана на Новый год коня. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:34
2021-12-28T15:34
2021-12-28T15:34
новый год — 2022
общество
кизилюртовский район
кизилюрт
республика дагестан
елка желаний
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МАХАЧКАЛА, 28 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев рассказал РИА Новости, что подарил юной жительнице Дагестана на Новый год коня.Четырнадцатилетняя Халун Магомедова из поселка Ханар в городе Кизилюрте рассказала РИА Новости, что написала письмо президенту России с просьбой подарить на Новый год жеребца для занятия конкуром. "Я очень давно хотела лошадь. Увидела по телевизору конкур, заинтересовалась, захотела заниматься. Втайне от родителей написала письмо президенту. Когда родители узнали, очень удивились, даже немного поругали, что не предупредила их. Но они приняли мой выбор и порадовались за меня", – поделилась школьница.Письмо было направлено в администрацию города Кизилюрта, где на него откликнулся Гаджиев, пояснил РИА Новости помощник депутата Расул Хайбуллаев."Как известно, в Новый год исполняются все желания. В Кизилюртовском районе после окончания Горьковской школы милиции я начинал лейтенантом свою деятельность в органах внутренних дел. Поэтому увидев такое трогательное письмо от юной землячки, не смог пройти мимо. В обмен на скакуна Халун обещала окончить школу на одни пятерки", – рассказал парламентарий.Коня передали девочке во вторник на территории экотуркомплекса "Главрыба".По словам школьницы, лошадь решили назвать Золушкой.
https://ria.ru/20211227/malchik-1765682852.html
https://ria.ru/20211227/zhelanie-1765679776.html
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общество, кизилюртовский район, кизилюрт, республика дагестан, елка желаний
Депутат подарил коня девочке из Дагестана, исполнив ее новогоднее желание
Депутат Госдумы Гаджиев подарил четырнадцатилетней Халун из Дагестана коня на Новый год