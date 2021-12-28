https://ria.ru/20211228/zhelanie-1765848383.html

Депутат подарил коня девочке из Дагестана, исполнив ее новогоднее желание

Депутат подарил коня девочке из Дагестана, исполнив ее новогоднее желание - РИА Новости, 28.12.2021

Депутат подарил коня девочке из Дагестана, исполнив ее новогоднее желание

Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев рассказал РИА Новости, что подарил юной жительнице Дагестана на Новый год коня. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T15:34

2021-12-28T15:34

2021-12-28T15:34

новый год — 2022

общество

кизилюртовский район

кизилюрт

республика дагестан

елка желаний

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765847250_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_fa055b36fcc93c0b146720d4860f3b47.jpg

МАХАЧКАЛА, 28 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев рассказал РИА Новости, что подарил юной жительнице Дагестана на Новый год коня.Четырнадцатилетняя Халун Магомедова из поселка Ханар в городе Кизилюрте рассказала РИА Новости, что написала письмо президенту России с просьбой подарить на Новый год жеребца для занятия конкуром. "Я очень давно хотела лошадь. Увидела по телевизору конкур, заинтересовалась, захотела заниматься. Втайне от родителей написала письмо президенту. Когда родители узнали, очень удивились, даже немного поругали, что не предупредила их. Но они приняли мой выбор и порадовались за меня", – поделилась школьница.Письмо было направлено в администрацию города Кизилюрта, где на него откликнулся Гаджиев, пояснил РИА Новости помощник депутата Расул Хайбуллаев."Как известно, в Новый год исполняются все желания. В Кизилюртовском районе после окончания Горьковской школы милиции я начинал лейтенантом свою деятельность в органах внутренних дел. Поэтому увидев такое трогательное письмо от юной землячки, не смог пройти мимо. В обмен на скакуна Халун обещала окончить школу на одни пятерки", – рассказал парламентарий.Коня передали девочке во вторник на территории экотуркомплекса "Главрыба".По словам школьницы, лошадь решили назвать Золушкой.

https://ria.ru/20211227/malchik-1765682852.html

https://ria.ru/20211227/zhelanie-1765679776.html

кизилюртовский район

кизилюрт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, кизилюртовский район, кизилюрт, республика дагестан, елка желаний