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Шойгу исполнил мечту владимирского подростка полетать на военном вертолете
Шойгу исполнил мечту владимирского подростка полетать на военном вертолете - РИА Новости, 28.12.2021
Шойгу исполнил мечту владимирского подростка полетать на военном вертолете
Министр обороны Сергей Шойгу выполнил просьбу подростка из Гороховца Владимирской области подняться в небо на военном вертолете. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:26
2021-12-28T13:12
общество
владимирская область
владимир
сергей шойгу
елка желаний
россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу выполнил просьбу подростка из Гороховца Владимирской области подняться в небо на военном вертолете.Глава Минобороны поучаствовал в благотворительной акции "Елка желаний". Он снял с ели открытку Кирилла Ушакова, пожелавшего полетать и побывать на аэродроме.Мечту мальчика помогли исполнить летчики авиационной эскадрильи Западного военного округа. Кирилла и его сестру, шестилетнюю Алису, пригласили на аэродром "Семязино" во Владимире, где они смогли подняться на борт. После состоявшегося во вторник селекторного совещания начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев доложил Шойгу, что по его поручению желание ребенка совершить полет на военном воздушном судне осуществилось."Сейчас Кирилл находится на аэродроме и готов поделиться с вами своими впечатлениями", — сказал Мизинцев.По видео-конференц-связи мальчик рассказал министру, что полетал на вертолете, посмотрел боевые самолеты, вкусно поел в летной столовой и получил подарки от военнослужащих.Кирилл захотел еще раз попасть на борт. Глава Минобороны пообещал помочь ему в этом и предложил в этот раз взять с собой родителей и сестру. "Хорошего полета вам! С наступающим Новым годом вас! Здоровья, всего доброго", — пожелал он."Елку желаний" организовал всероссийский благотворительный проект "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют мечты детей с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей. Акция проходит в четвертый раз, Минобороны впервые в ней участвует. По информации организаторов, за это время удалось осуществить более 21 тысячи желаний.
https://ria.ru/20211227/malchik-1765682852.html
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общество, владимирская область, владимир, сергей шойгу, елка желаний, россия
12:26 28.12.2021 (обновлено: 13:12 28.12.2021)
 
Шойгу исполнил мечту владимирского подростка полетать на военном вертолете

Министр обороны Шойгу исполнил мечту владимирского подростка полетать на военном вертолете

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу выполнил просьбу подростка из Гороховца Владимирской области подняться в небо на военном вертолете.
Глава Минобороны поучаствовал в благотворительной акции "Елка желаний". Он снял с ели открытку Кирилла Ушакова, пожелавшего полетать и побывать на аэродроме.
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Мечту мальчика помогли исполнить летчики авиационной эскадрильи Западного военного округа. Кирилла и его сестру, шестилетнюю Алису, пригласили на аэродром "Семязино" во Владимире, где они смогли подняться на борт.
После состоявшегося во вторник селекторного совещания начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев доложил Шойгу, что по его поручению желание ребенка совершить полет на военном воздушном судне осуществилось.
"Сейчас Кирилл находится на аэродроме и готов поделиться с вами своими впечатлениями", — сказал Мизинцев.
По видео-конференц-связи мальчик рассказал министру, что полетал на вертолете, посмотрел боевые самолеты, вкусно поел в летной столовой и получил подарки от военнослужащих.
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Кирилл захотел еще раз попасть на борт. Глава Минобороны пообещал помочь ему в этом и предложил в этот раз взять с собой родителей и сестру. "Хорошего полета вам! С наступающим Новым годом вас! Здоровья, всего доброго", — пожелал он.
"Елку желаний" организовал всероссийский благотворительный проект "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют мечты детей с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей. Акция проходит в четвертый раз, Минобороны впервые в ней участвует. По информации организаторов, за это время удалось осуществить более 21 тысячи желаний.
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