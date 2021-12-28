На Украине зарегистрировали заявления о госизмене Зеленского
На Украине зарегистрировали заявления от партии Порошенко о госизмене Зеленского
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной раде
КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Заявления депутатов от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" о государственной измене и финансировании терроризма украинским лидером Владимиром Зеленским и его окружением зарегистрированы в Госбюро расследований (ГБР), офисе генпрокурора и Службе безопасности (СБУ), сообщила во вторник сопредседатель фракции политсилы в парламенте Ирина Геращенко.
"Мы заранее сообщили руководству СБУ, что, согласно закону о статусе народного депутата, хотим записаться на неотложный депутатский прием – для того, чтобы передать заявление о совершении преступления. Такие же заявления наши коллеги передали в ГБР и офис генпрокурора на прошлой неделе, чтобы проинформировать о совершении преступления в энергетической сфере руководством государства, в частности Владимиром Зеленским", – цитирует Геращенко пресс-служба партии.
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По ее словам, в заявлении речь идет о том, что нынешняя власть довела Украину до энергетического кризиса и вернулись к закупкам электроэнергии из РФ и Белоруссии, а также российского угля.
В пресс-службе партии отметили, что со вступлением Зеленского на пост президента произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также под видом российского и углем с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
"Указанные изменения разрушили энергетическую независимость Украины в сфере тепло- и электроснабжения, сделали страну крайне зависимой от агрессора - Российской Федерации - и ныне недружественной Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за время президентства Зеленского около 4 миллиардов долларов было потрачено на уголь из РФ и Белоруссии, а также на закупку электроэнергии из этих стран.
По мнению партии, действия Зеленского и его окружения подпадают под статьи "госизмена", "финансирование терроризма", а также "создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения".