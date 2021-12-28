Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2022 - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211228/xiaomi-1765880467.html
Xiaomi показала свои новые флагманские смартфоны 12 и 12 Pro
Xiaomi показала свои новые флагманские смартфоны 12 и 12 Pro - РИА Новости, 28.12.2021
Xiaomi показала свои новые флагманские смартфоны 12 и 12 Pro
Компания Xiaomi в конце 2021-го представила новое поколение своих флагманских смартфонов — Xiaomi 12 и 12 Pro. Устройства получили недавно показанную платформу... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:37
2021-12-28T17:37
наука
технологии
apple iphone
xiaomi inc
qualcomm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765880433_7:0:1516:849_1920x0_80_0_0_a64a9f7b87f718afa46a495b2b2b6e89.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Компания Xiaomi в конце 2021-го представила новое поколение своих флагманских смартфонов — Xiaomi 12 и 12 Pro. Устройства получили недавно показанную платформу Qualcomm.Базовая модель Xiaomi 12 оказалась заметно меньше предшественника — это смартфон с 6,28-дюймовым дисплеем AMOLED. В китайской компании подчеркивают, что устройством удобно пользоваться одной рукой, сравнивая его с iPhone 13. А вот Xiaomi 12 Pro гораздо крупнее с 6,73-дюймовым экраном. У последнего выше разрешение (3200 х 1440 против 2400 х 1080 пикселей), частота обновления составляет 120 Гц, но старшей модели заявлена технология LTPO 2.0.За производительность обеих моделей отвечает новейший Snapdragon 8 Gen 1. В Xiaomi обещают, что процессор не будет перегреваться, ведь в смартфонах применяется испарительная камера большой площади. Устройства оснащены россыпью современных интерфейсов, а также получили аудиосистему из нескольких динамиков.Камерный блок Xiaomi 12 состоит из трех сенсоров — основной 50-мегапиксельный сенсор IMX766 оптического формата 1/1,56 дюйма, сверхширокугольный на 13 Мп и 5-мегапиксельное макро. Главный сенсор поддерживает оптическую стабилизацию и технологию следящего автофокуса. У 12 Pro камерный блок интереснее: все три сенсора с разрешением 50 Мп, один из них — с оптическим зумом.Емкость аккумуляторов незначительно отличается — 4500 против 4600 мАч. Оба смартфона умеют заряжаться без провода по стандарту Qi, а вот мощность проводной различна. Если Xiaomi 12 довольствуется 67-ваттным блоком питания, то Pro достался 120-ваттная зарядка.В Xiaomi обещают начать продажи флагманов в январе 2022-го. Первым рынком, где будут доступны смартфоны, станет Китай. Там базовый вариант Xiaomi 12 8/128 ГБ обойдется в 3 700 юаней (43 000 рублей по текущему курсу), а за самый доступный Xiaomi 12 Pro попросят 4 700 юаней (54 000 рублей).
https://ria.ru/20211220/xiaomi-1764519843.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765880433_195:0:1327:849_1920x0_80_0_0_944c135a5621ac943740141bf3f8ecef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, apple iphone, xiaomi inc, qualcomm
17:37 28.12.2021
 

Xiaomi показала свои новые флагманские смартфоны 12 и 12 Pro

© XiaomiXiaomi 12 Pro
Xiaomi 12 Pro
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Компания Xiaomi в конце 2021-го представила новое поколение своих флагманских смартфонов — Xiaomi 12 и 12 Pro. Устройства получили недавно показанную платформу Qualcomm.
Базовая модель Xiaomi 12 оказалась заметно меньше предшественника — это смартфон с 6,28-дюймовым дисплеем AMOLED. В китайской компании подчеркивают, что устройством удобно пользоваться одной рукой, сравнивая его с iPhone 13. А вот Xiaomi 12 Pro гораздо крупнее с 6,73-дюймовым экраном. У последнего выше разрешение (3200 х 1440 против 2400 х 1080 пикселей), частота обновления составляет 120 Гц, но старшей модели заявлена технология LTPO 2.0.
За производительность обеих моделей отвечает новейший Snapdragon 8 Gen 1. В Xiaomi обещают, что процессор не будет перегреваться, ведь в смартфонах применяется испарительная камера большой площади. Устройства оснащены россыпью современных интерфейсов, а также получили аудиосистему из нескольких динамиков.
Камерный блок Xiaomi 12 состоит из трех сенсоров — основной 50-мегапиксельный сенсор IMX766 оптического формата 1/1,56 дюйма, сверхширокугольный на 13 Мп и 5-мегапиксельное макро. Главный сенсор поддерживает оптическую стабилизацию и технологию следящего автофокуса. У 12 Pro камерный блок интереснее: все три сенсора с разрешением 50 Мп, один из них — с оптическим зумом.
Емкость аккумуляторов незначительно отличается — 4500 против 4600 мАч. Оба смартфона умеют заряжаться без провода по стандарту Qi, а вот мощность проводной различна. Если Xiaomi 12 довольствуется 67-ваттным блоком питания, то Pro достался 120-ваттная зарядка.
В Xiaomi обещают начать продажи флагманов в январе 2022-го. Первым рынком, где будут доступны смартфоны, станет Китай. Там базовый вариант Xiaomi 12 8/128 ГБ обойдется в 3 700 юаней (43 000 рублей по текущему курсу), а за самый доступный Xiaomi 12 Pro попросят 4 700 юаней (54 000 рублей).
Xiaomi 11T Pro - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 12:10Наука
Названы смартфоны Xiaomi, которые получат новую MIUI
 
НаукаТехнологииApple iPhoneXiaomi IncQualcomm
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Экономист назвал самую недооцененную валюту уходящего года
02:15Диетолог рассказала, как снизить калорийность блюд с майонезом
02:13В Польше заявили, что НАТО и ЕС могут сдать Восточную Европу России
02:07Байден прокомментировал возможную встречу с Путиным
02:00На Украине назвали санкции против каналов "глумлением над свободой слова"
01:55В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналов
01:15Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопления
01:11Главный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия рака
01:02Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*
00:56Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев
00:49При взрыве в украинской больнице погибли два человека
00:42Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными
00:40Новак назвал причины газового кризиса в Европе
00:39Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации
00:30Вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов
00:27Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики
00:21Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы
00:12Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным
00:05Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
23:52Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности
Лента новостейМолния
Экономист назвал самую недооцененную валюту уходящего годаДиетолог рассказала, как снизить калорийность блюд с майонезомВ Польше заявили, что НАТО и ЕС могут сдать Восточную Европу РоссииБайден прокомментировал возможную встречу с ПутинымНа Украине назвали санкции против каналов "глумлением над свободой слова"В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналовЭксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопленияГлавный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия ракаГосдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцевПри взрыве в украинской больнице погибли два человекаМигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими даннымиНовак назвал причины газового кризиса в ЕвропеМинздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинацииВступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантовНекоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотикиПрезидент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школыПрезидент Эстонии заявил о готовности встретиться с ПутинымМинздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности