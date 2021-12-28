https://ria.ru/20211228/xiaomi-1765880467.html

Xiaomi показала свои новые флагманские смартфоны 12 и 12 Pro

Xiaomi показала свои новые флагманские смартфоны 12 и 12 Pro - РИА Новости, 28.12.2021

Xiaomi показала свои новые флагманские смартфоны 12 и 12 Pro

Компания Xiaomi в конце 2021-го представила новое поколение своих флагманских смартфонов — Xiaomi 12 и 12 Pro. Устройства получили недавно показанную платформу... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T17:37

2021-12-28T17:37

2021-12-28T17:37

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Компания Xiaomi в конце 2021-го представила новое поколение своих флагманских смартфонов — Xiaomi 12 и 12 Pro. Устройства получили недавно показанную платформу Qualcomm.Базовая модель Xiaomi 12 оказалась заметно меньше предшественника — это смартфон с 6,28-дюймовым дисплеем AMOLED. В китайской компании подчеркивают, что устройством удобно пользоваться одной рукой, сравнивая его с iPhone 13. А вот Xiaomi 12 Pro гораздо крупнее с 6,73-дюймовым экраном. У последнего выше разрешение (3200 х 1440 против 2400 х 1080 пикселей), частота обновления составляет 120 Гц, но старшей модели заявлена технология LTPO 2.0.За производительность обеих моделей отвечает новейший Snapdragon 8 Gen 1. В Xiaomi обещают, что процессор не будет перегреваться, ведь в смартфонах применяется испарительная камера большой площади. Устройства оснащены россыпью современных интерфейсов, а также получили аудиосистему из нескольких динамиков.Камерный блок Xiaomi 12 состоит из трех сенсоров — основной 50-мегапиксельный сенсор IMX766 оптического формата 1/1,56 дюйма, сверхширокугольный на 13 Мп и 5-мегапиксельное макро. Главный сенсор поддерживает оптическую стабилизацию и технологию следящего автофокуса. У 12 Pro камерный блок интереснее: все три сенсора с разрешением 50 Мп, один из них — с оптическим зумом.Емкость аккумуляторов незначительно отличается — 4500 против 4600 мАч. Оба смартфона умеют заряжаться без провода по стандарту Qi, а вот мощность проводной различна. Если Xiaomi 12 довольствуется 67-ваттным блоком питания, то Pro достался 120-ваттная зарядка.В Xiaomi обещают начать продажи флагманов в январе 2022-го. Первым рынком, где будут доступны смартфоны, станет Китай. Там базовый вариант Xiaomi 12 8/128 ГБ обойдется в 3 700 юаней (43 000 рублей по текущему курсу), а за самый доступный Xiaomi 12 Pro попросят 4 700 юаней (54 000 рублей).

https://ria.ru/20211220/xiaomi-1764519843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, apple iphone, xiaomi inc, qualcomm