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Польша собралась воевать с Россией и выдвинула условия для победы

В Польше назвали два условия для военной победы над Россией - РИА Новости, 28.12.2021

Польша собралась воевать с Россией и выдвинула условия для победы

Эксперт по геополитике Яцек Бартосяк заявил в беседе с изданием wPolityce, что Польша в состоянии одержать военную победу над Россией при условии реформы... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T03:08

2021-12-28T03:08

2021-12-28T09:38

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперт по геополитике Яцек Бартосяк заявил в беседе с изданием wPolityce, что Польша в состоянии одержать военную победу над Россией при условии реформы собственной армии и отказа Москвы от использования ядерного оружия.Журналист портала спросил у специалиста, действительно ли он считает, что "если провести в вооруженных силах реформу и создать армию нового образца, появится шанс одержать победу" над Россией без помощи союзников по НАТО.При этом он отметил, что такая возможность существует в том случае, если Россия не станет применять ядерное оружие.Бартосяк уточнил, что российская армия очень быстро одержит верх в гипотетическом конфликте с современными польскими вооруженными силами.При этом эксперт опасается, что Москва может помешать планам Варшавы создать боеспособные войска.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211227/polsha-1765589879.html

https://ria.ru/20211227/podgotovka-1765711462.html

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в мире, варшава, сша, польша, нато, россия, яцек бартосяк