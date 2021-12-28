Польша собралась воевать с Россией и выдвинула условия для победы

03:08 28.12.2021 (обновлено: 09:38 28.12.2021)
В Польше назвали два условия для военной победы над Россией
Геополитолог Бартосяк: Польша победит Россию в неядерной войне при реформе армии
Журналист портала спросил у специалиста, действительно ли он считает, что "если провести в вооруженных силах реформу и создать армию нового образца, появится шанс одержать победу" над Россией без помощи союзников по НАТО.
"Да, только, чтобы все удалось, нужно многое сделать", — ответил Бартосяк.
При этом он отметил, что такая возможность существует в том случае, если Россия не станет применять ядерное оружие.
Бартосяк уточнил, что российская армия очень быстро одержит верх в гипотетическом конфликте с современными польскими вооруженными силами.
При этом эксперт опасается, что Москва может помешать планам Варшавы создать боеспособные войска.
"Возможно, это уже происходит, ведь они потребовали от США согласиться на взаимные гарантии по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии в том направлении, в каком нам бы хотелось. Именно это на самом деле подразумевают российские требования к американцам", — предположил Бартосяк.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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