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Украинская армия застряла в прошлом веке
Украинский генерал пожаловался на вооружение армии "из прошлого века" - РИА Новости, 28.12.2021
Украинская армия застряла в прошлом веке
В украинской армии ощущается острая нехватка современного вооружения, заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:29
2021-12-28T17:29
в мире
киев
сша
нато
вооруженные силы украины
игорь романенко
россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В украинской армии ощущается острая нехватка современного вооружения, заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко."Нужно находить формы, которые бы объединяли государственное и частное, производили быстро эффективное вооружение 21-го века, доля которого в Вооруженных силах Украины, к сожалению, маленькая", — отметил военный в эфире телеканала "Апостроф".По его словам, в отдельных родах войск этот показатель не превышает 20%, и это по самым оптимистическим прогнозам. Романенко привел в пример оснащение российских войск, где это значение выше в несколько раз.В условиях недостатка современного вооружения войска приходится заполнять большим количеством солдат, чтобы компенсировать технический провал, объяснил генерал."Потому, чтоб перейти к армии, которую мы хотим построить, небольшой, мобильной, оснащенной, нужно развиваться", — подытожил Романенко.Ранее ветеран морской пехоты США Роберт Ли предсказал разгром значительной части подразделений Украины менее чем за час в случае военного конфликта с Россией.Генерал Ли убежден, что украинские солдаты очень быстро окажутся выведены из строя, а военное руководство не сможет координировать оборону. В результате фронтовые командиры должны будут сражаться в одиночку, однако без доставки резервов "не выстоит ни одна армия в мире".В последнее время Киев и западные государства регулярно заявляют о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения и связывала их с желанием НАТО разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. В Кремле почеркнули, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.
https://ria.ru/20211215/vengriya-1763762151.html
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в мире, киев, сша, нато, вооруженные силы украины, игорь романенко, россия
17:29 28.12.2021
 
Украинский генерал пожаловался на вооружение армии "из прошлого века"

Генерал Романенко: доля современного вооружения в украинской армии не превышает 20%

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Фото : Министерство обороны Украины
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В украинской армии ощущается острая нехватка современного вооружения, заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
"Нужно находить формы, которые бы объединяли государственное и частное, производили быстро эффективное вооружение 21-го века, доля которого в Вооруженных силах Украины, к сожалению, маленькая", — отметил военный в эфире телеканала "Апостроф".
По его словам, в отдельных родах войск этот показатель не превышает 20%, и это по самым оптимистическим прогнозам. Романенко привел в пример оснащение российских войск, где это значение выше в несколько раз.
В условиях недостатка современного вооружения войска приходится заполнять большим количеством солдат, чтобы компенсировать технический провал, объяснил генерал.
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"Потому, чтоб перейти к армии, которую мы хотим построить, небольшой, мобильной, оснащенной, нужно развиваться", — подытожил Романенко.
Ранее ветеран морской пехоты США Роберт Ли предсказал разгром значительной части подразделений Украины менее чем за час в случае военного конфликта с Россией.
Генерал Ли убежден, что украинские солдаты очень быстро окажутся выведены из строя, а военное руководство не сможет координировать оборону. В результате фронтовые командиры должны будут сражаться в одиночку, однако без доставки резервов "не выстоит ни одна армия в мире".
В последнее время Киев и западные государства регулярно заявляют о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения и связывала их с желанием НАТО разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. В Кремле почеркнули, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.
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В миреКиевСШАНАТОВооруженные силы УкраиныИгорь РоманенкоРоссия
 
 
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