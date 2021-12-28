https://ria.ru/20211228/vooruzhenie-1765878824.html

Украинская армия застряла в прошлом веке

Украинский генерал пожаловался на вооружение армии "из прошлого века" - РИА Новости, 28.12.2021

Украинская армия застряла в прошлом веке

В украинской армии ощущается острая нехватка современного вооружения, заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T17:29

2021-12-28T17:29

2021-12-28T17:29

в мире

киев

сша

нато

вооруженные силы украины

игорь романенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762965955_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_a2a7724d0e3a8bc61fee749c084d8677.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В украинской армии ощущается острая нехватка современного вооружения, заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко."Нужно находить формы, которые бы объединяли государственное и частное, производили быстро эффективное вооружение 21-го века, доля которого в Вооруженных силах Украины, к сожалению, маленькая", — отметил военный в эфире телеканала "Апостроф".По его словам, в отдельных родах войск этот показатель не превышает 20%, и это по самым оптимистическим прогнозам. Романенко привел в пример оснащение российских войск, где это значение выше в несколько раз.В условиях недостатка современного вооружения войска приходится заполнять большим количеством солдат, чтобы компенсировать технический провал, объяснил генерал."Потому, чтоб перейти к армии, которую мы хотим построить, небольшой, мобильной, оснащенной, нужно развиваться", — подытожил Романенко.Ранее ветеран морской пехоты США Роберт Ли предсказал разгром значительной части подразделений Украины менее чем за час в случае военного конфликта с Россией.Генерал Ли убежден, что украинские солдаты очень быстро окажутся выведены из строя, а военное руководство не сможет координировать оборону. В результате фронтовые командиры должны будут сражаться в одиночку, однако без доставки резервов "не выстоит ни одна армия в мире".В последнее время Киев и западные государства регулярно заявляют о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения и связывала их с желанием НАТО разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. В Кремле почеркнули, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.

https://ria.ru/20211215/vengriya-1763762151.html

https://ria.ru/20210616/armiya-1737239796.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, нато, вооруженные силы украины, игорь романенко, россия