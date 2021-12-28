https://ria.ru/20211228/vooruzhenie-1765878824.html
Украинская армия застряла в прошлом веке
Украинский генерал пожаловался на вооружение армии "из прошлого века" - РИА Новости, 28.12.2021
Украинская армия застряла в прошлом веке
В украинской армии ощущается острая нехватка современного вооружения, заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:29
2021-12-28T17:29
2021-12-28T17:29
в мире
киев
сша
нато
вооруженные силы украины
игорь романенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762965955_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_a2a7724d0e3a8bc61fee749c084d8677.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В украинской армии ощущается острая нехватка современного вооружения, заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко."Нужно находить формы, которые бы объединяли государственное и частное, производили быстро эффективное вооружение 21-го века, доля которого в Вооруженных силах Украины, к сожалению, маленькая", — отметил военный в эфире телеканала "Апостроф".По его словам, в отдельных родах войск этот показатель не превышает 20%, и это по самым оптимистическим прогнозам. Романенко привел в пример оснащение российских войск, где это значение выше в несколько раз.В условиях недостатка современного вооружения войска приходится заполнять большим количеством солдат, чтобы компенсировать технический провал, объяснил генерал."Потому, чтоб перейти к армии, которую мы хотим построить, небольшой, мобильной, оснащенной, нужно развиваться", — подытожил Романенко.Ранее ветеран морской пехоты США Роберт Ли предсказал разгром значительной части подразделений Украины менее чем за час в случае военного конфликта с Россией.Генерал Ли убежден, что украинские солдаты очень быстро окажутся выведены из строя, а военное руководство не сможет координировать оборону. В результате фронтовые командиры должны будут сражаться в одиночку, однако без доставки резервов "не выстоит ни одна армия в мире".В последнее время Киев и западные государства регулярно заявляют о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения и связывала их с желанием НАТО разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. В Кремле почеркнули, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.
https://ria.ru/20211215/vengriya-1763762151.html
https://ria.ru/20210616/armiya-1737239796.html
киев
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762965955_217:244:1713:1366_1920x0_80_0_0_b5cf6fa809d702b382a04f91ad998ee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сша, нато, вооруженные силы украины, игорь романенко, россия
Украинский генерал пожаловался на вооружение армии "из прошлого века"
Генерал Романенко: доля современного вооружения в украинской армии не превышает 20%
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
В украинской армии ощущается острая нехватка современного вооружения, заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко
.
"Нужно находить формы, которые бы объединяли государственное и частное, производили быстро эффективное вооружение 21-го века, доля которого в Вооруженных силах Украины
, к сожалению, маленькая", — отметил военный в эфире телеканала "Апостроф
".
По его словам, в отдельных родах войск этот показатель не превышает 20%, и это по самым оптимистическим прогнозам. Романенко привел в пример оснащение российских войск, где это значение выше в несколько раз.
В условиях недостатка современного вооружения войска приходится заполнять большим количеством солдат, чтобы компенсировать технический провал, объяснил генерал.
"Потому, чтоб перейти к армии, которую мы хотим построить, небольшой, мобильной, оснащенной, нужно развиваться", — подытожил Романенко.
Ранее ветеран морской пехоты США
Роберт Ли предсказал разгром значительной части подразделений Украины менее чем за час в случае военного конфликта с Россией
.
Генерал Ли убежден, что украинские солдаты очень быстро окажутся выведены из строя, а военное руководство не сможет координировать оборону. В результате фронтовые командиры должны будут сражаться в одиночку, однако без доставки резервов "не выстоит ни одна армия в мире".
В последнее время Киев
и западные государства регулярно заявляют о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Москва
неоднократно отвергала подобные обвинения и связывала их с желанием НАТО
разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. В Кремле почеркнули, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.