Постпред России призвал страны ЕС внести вклад в позицию НАТО по гарантиям
Постпред Чижов: Россия была бы рада увидеть вклад стран ЕС в позицию НАТО по гарантиям
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов в Брюсселе
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Москва была бы рада увидеть коллективный вклад стран ЕС, которые одновременно входят в НАТО, в позицию альянса по предложениям России по безопасности, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Евросоюз - не военный блок, но, конечно, страны Евросоюза составляют большинство в НАТО и половину - в ОБСЕ. Поэтому мы не против какой-то поддерживающей роли Евросоюза в этих организациях. Более того, был бы рад увидеть коллективный вклад стран Евросоюза... в общую позицию НАТО", - сказал Чижов на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".
Постпред добавил, что при этом "заставлять Евросоюз становиться военным блоком на основе предложений РФ в планы Москвы не входит".
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. По мнению замглавы МИД РФ, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.