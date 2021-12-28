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Постпред России призвал страны ЕС внести вклад в позицию НАТО по гарантиям

Постпред России призвал страны ЕС внести вклад в позицию НАТО по гарантиям - РИА Новости, 28.12.2021

Постпред России призвал страны ЕС внести вклад в позицию НАТО по гарантиям

Москва была бы рада увидеть коллективный вклад стран ЕС, которые одновременно входят в НАТО, в позицию альянса по предложениям России по безопасности, заявил... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T16:00

2021-12-28T16:00

2021-12-28T16:00

в мире

сша

москва

евросоюз

нато

владимир чижов

обсе

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Москва была бы рада увидеть коллективный вклад стран ЕС, которые одновременно входят в НАТО, в позицию альянса по предложениям России по безопасности, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.Постпред добавил, что при этом "заставлять Евросоюз становиться военным блоком на основе предложений РФ в планы Москвы не входит".МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. По мнению замглавы МИД РФ, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211227/bezopasnost-1765628425.html

сша

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в мире, сша, москва, евросоюз, нато, владимир чижов, обсе, россия