https://ria.ru/20211228/virusy-1765835303.html
Попова: создание вирусов за рубежом несет риски биологической безопасности
Попова: создание вирусов за рубежом несет риски биологической безопасности - РИА Новости, 28.12.2021
Попова: создание вирусов за рубежом несет риски биологической безопасности
Зарубежные ученые могут создавать вирусы и бактерии, доступность инструментов для этого несет риски биологической безопасности, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:46
2021-12-28T14:46
2021-12-28T14:47
в мире
санкт-петербург
снг
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Зарубежные ученые могут создавать вирусы и бактерии, доступность инструментов для этого несет риски биологической безопасности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Развитие биотехнологий, синтетических технологий, доступность инструментов для изменения и создания вирусов и бактерий также несут риски для биологической безопасности. Бесконтрольное применение биотехнологий может обернуться непредсказуемыми результатами", - сказала Попова на саммите СНГ в Санкт-Петербурге.По ее словам, в этом году ученые Великобритании создали бактерию - штамм кишечной палочки, которая стала устойчивой к ряду заболеваний."При помощи биотехнологий возможно сделать трудноразличимыми естественные и преднамеренные угрозы биобезопасности", - отметила она.
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в мире, санкт-петербург, снг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
14:46 28.12.2021 (обновлено: 14:47 28.12.2021)
Попова: создание вирусов за рубежом несет риски биологической безопасности
Попова предупредила об угрозе из-за доступности за рубежом средств для создания вирусов