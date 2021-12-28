https://ria.ru/20211228/virusy-1765835303.html

Попова: создание вирусов за рубежом несет риски биологической безопасности

Попова: создание вирусов за рубежом несет риски биологической безопасности - РИА Новости, 28.12.2021

Попова: создание вирусов за рубежом несет риски биологической безопасности

Зарубежные ученые могут создавать вирусы и бактерии, доступность инструментов для этого несет риски биологической безопасности, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:46

2021-12-28T14:46

2021-12-28T14:47

в мире

санкт-петербург

снг

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Зарубежные ученые могут создавать вирусы и бактерии, доступность инструментов для этого несет риски биологической безопасности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Развитие биотехнологий, синтетических технологий, доступность инструментов для изменения и создания вирусов и бактерий также несут риски для биологической безопасности. Бесконтрольное применение биотехнологий может обернуться непредсказуемыми результатами", - сказала Попова на саммите СНГ в Санкт-Петербурге.По ее словам, в этом году ученые Великобритании создали бактерию - штамм кишечной палочки, которая стала устойчивой к ряду заболеваний."При помощи биотехнологий возможно сделать трудноразличимыми естественные и преднамеренные угрозы биобезопасности", - отметила она.

https://ria.ru/20211223/pandemiya-1764953358.html

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в мире, санкт-петербург, снг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова