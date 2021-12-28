https://ria.ru/20211228/valyuta-1765883670.html

Премьер Белоруссии не исключил введение единой валюты с Россией

Премьер Белоруссии не исключил введение единой валюты с Россией - РИА Новости, 28.12.2021

Премьер Белоруссии не исключил введение единой валюты с Россией

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что о единой валюте с РФ говорить пока преждевременно, но это возможно, если будет выгодным для обеих стран и будут... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T17:46

2021-12-28T17:46

2021-12-28T18:06

белоруссия

россия

экономика

роман головченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734495088_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_86de4183f24381ae22e1fae032f10bd6.jpg

МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что о единой валюте с РФ говорить пока преждевременно, но это возможно, если будет выгодным для обеих стран и будут созданы необходимые условия."Если это будет сделано (созданы условия - ред.) - возможно тогда будет обсуждаться и вопрос о единой валюте. Если это будет признано выгодным для обоих государств", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Мир", отрывок которого опубликован в Telegram-канале телеканала во вторник.По его словам, если такое решение о единой валюте в Союзном государстве будет приниматься, то для него должны созреть условия. Головченко уточнил, что сначала нужно выстроить единое экономическое пространство и законодательство, а потом подходить к обсуждению вопроса о единой валюте в Союзном государстве Белоруссии и России.

https://ria.ru/20210910/valyuta-1749445988.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, экономика, роман головченко