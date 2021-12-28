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Премьер Белоруссии не исключил введение единой валюты с Россией
Премьер Белоруссии не исключил введение единой валюты с Россией - РИА Новости, 28.12.2021
Премьер Белоруссии не исключил введение единой валюты с Россией
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что о единой валюте с РФ говорить пока преждевременно, но это возможно, если будет выгодным для обеих стран и будут... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:46
2021-12-28T17:46
2021-12-28T18:06
белоруссия
россия
экономика
роман головченко
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МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что о единой валюте с РФ говорить пока преждевременно, но это возможно, если будет выгодным для обеих стран и будут созданы необходимые условия."Если это будет сделано (созданы условия - ред.) - возможно тогда будет обсуждаться и вопрос о единой валюте. Если это будет признано выгодным для обоих государств", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Мир", отрывок которого опубликован в Telegram-канале телеканала во вторник.По его словам, если такое решение о единой валюте в Союзном государстве будет приниматься, то для него должны созреть условия. Головченко уточнил, что сначала нужно выстроить единое экономическое пространство и законодательство, а потом подходить к обсуждению вопроса о единой валюте в Союзном государстве Белоруссии и России.
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белоруссия, россия, экономика, роман головченко
17:46 28.12.2021 (обновлено: 18:06 28.12.2021)
Премьер Белоруссии не исключил введение единой валюты с Россией
Премьер Белоруссии Головченко: единая валюта с Россией не исключена, если будет выгодно