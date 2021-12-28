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"В него были влюблены все": Валюшкина рассказала про развод с первым мужем
"В него были влюблены все": Валюшкина рассказала про развод с первым мужем - РИА Новости, 28.12.2021
"В него были влюблены все": Валюшкина рассказала про развод с первым мужем
Елена Валюшкина рассказала про развод с первым мужем Леонидом Фоминым. По словам актрисы, он был "одним из лучших педагогов на курсе". РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:57
2021-12-28T14:57
2021-12-28T14:57
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Елена Валюшкина рассказала про развод с первым мужем Леонидом Фоминым. По словам актрисы, он был "одним из лучших педагогов на курсе".В браке с Фоминым Елена прожила 11 лет. Актриса в программе "Судьба человека" отметила, что Леонид боялся ее потерять.Последней каплей, по словам актрисы, стала смерть матери. Елена поняла, что жизнь может оборваться в любой момент, и не стоит терпеть. Актриса призналась, что во время расставания муж ее проклял.Вторым мужем Елены стал Александр Яцко. Они поженились в 1994 году, а затем развелись после 20 лет брака.В одной из прошлых выпусков программы "Судьба человека" сестра Бориса Хмельницкого Луиза вспомнила о последних минутах жизни актера.
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знаменитости, шоу-бизнес
"В него были влюблены все": Валюшкина рассказала про развод с первым мужем
Валюшкина рассказала про развод с первым мужем Леонидом Фоминым
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Елена Валюшкина рассказала про развод с первым мужем Леонидом Фоминым. По словам актрисы, он был "одним из лучших педагогов на курсе".
"В него были влюблены все – интеллигентный, начитанный, умный, образованный, про отрывки его спектаклей вся Москва говорила. Он был старше на 15 лет", – рассказала артистка.
В браке с Фоминым Елена прожила 11 лет. Актриса в программе "Судьба человека" отметила
, что Леонид боялся ее потерять.
"Тебе запрещаются какие-то вещи, куда-то тебе нельзя ходить, кого-то тебе нельзя приводить… Поначалу это ощущалось как игра. По прошествии многих лет у меня такое ощущение и с первым браком, и со вторым, что меня как-то грубо использовали. Каждый в своих целях. Наверное, ему я нужна была, чтобы в театре показать, что вот у него молодая и талантливая жена, которую он сам сотворил", – заключила Валюшкина.
Последней каплей, по словам актрисы, стала смерть матери. Елена поняла, что жизнь может оборваться в любой момент, и не стоит терпеть. Актриса призналась, что во время расставания муж ее проклял.
"Откровенно сказал: "Проклинаю. Буду умирать – не прощу". Да, такие фразы прозвучали. Он, наверное, думал, что это будет продолжаться вечно. Но я оказалась девушка строптивая. И я ушла", – заключила актриса.
Вторым мужем Елены стал Александр Яцко. Они поженились в 1994 году, а затем развелись после 20 лет брака.
В одной из прошлых выпусков программы "Судьба человека" сестра Бориса Хмельницкого Луиза вспомнила
о последних минутах жизни актера.