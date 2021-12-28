https://ria.ru/20211228/valyushkina-1765836051.html

"В него были влюблены все": Валюшкина рассказала про развод с первым мужем

"В него были влюблены все": Валюшкина рассказала про развод с первым мужем - РИА Новости, 28.12.2021

"В него были влюблены все": Валюшкина рассказала про развод с первым мужем

Елена Валюшкина рассказала про развод с первым мужем Леонидом Фоминым. По словам актрисы, он был "одним из лучших педагогов на курсе". РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:57

2021-12-28T14:57

2021-12-28T14:57

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764865804_0:225:2775:1785_1920x0_80_0_0_3715d89594625c6377f5d476a830811d.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Елена Валюшкина рассказала про развод с первым мужем Леонидом Фоминым. По словам актрисы, он был "одним из лучших педагогов на курсе".В браке с Фоминым Елена прожила 11 лет. Актриса в программе "Судьба человека" отметила, что Леонид боялся ее потерять.Последней каплей, по словам актрисы, стала смерть матери. Елена поняла, что жизнь может оборваться в любой момент, и не стоит терпеть. Актриса призналась, что во время расставания муж ее проклял.Вторым мужем Елены стал Александр Яцко. Они поженились в 1994 году, а затем развелись после 20 лет брака.В одной из прошлых выпусков программы "Судьба человека" сестра Бориса Хмельницкого Луиза вспомнила о последних минутах жизни актера.

https://ria.ru/20211210/korchevnikov-1763093812.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, шоу-бизнес