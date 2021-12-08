"При нас умер": сестра Хмельницкого рассказала о последних минутах актера
Луиза Хмельницкая рассказала о последних минутах брата и его предсмертном желании
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сестра Бориса Хмельницкого Луиза вспомнила о последних минутах в жизни актера. Ему поставили диагноз – рак предстательной железы.
О болезни брата Луиза узнала после съемок артиста в фильме "Тарас Бульба" – было заметно, что Борису трудно ходить. Луиза выяснила, что Хмельницкий был у врача Дмитрия Пушкаря – она нашла его телефон и позвонила.
"Позвонила и спросила: "Что у Бори?". Пауза. "Поздно, ему осталось очень мало времени". Через два месяца его не стало. Он не ныл, скрывал, чтобы нас не огорчать, зная, что ему остались считанные дни. Вот мужик!" – рассказала Луиза.
В интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" Хмельницкая вспомнила о предсмертном желании артиста.
"Он лежал дома – приехала я, Маша и Настя Вертинские… Он при нас умер. Лежит и показывает – сигарета! Быстро зажгла сигарету и дала ему. У него такое блаженство было! Что он последние минуты жизни вдыхает то, чем жил", – призналась Луиза.
Она добавила, что брат всю жизнь любил Марианну Вертинскую, несмотря на ее частые увлечения другими мужчинами. В браке у актеров родилась дочь Дарья.