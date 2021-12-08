https://ria.ru/20211208/khmelnitskaya-1762543076.html

"При нас умер": сестра Хмельницкого рассказала о последних минутах актера

"При нас умер": сестра Хмельницкого рассказала о последних минутах актера - РИА Новости, 08.12.2021

"При нас умер": сестра Хмельницкого рассказала о последних минутах актера

Сестра Бориса Хмельницкого Луиза вспомнила о последних минутах в жизни актера. Ему поставили диагноз – рак предстательной железы. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T01:37

2021-12-08T01:37

2021-12-08T01:37

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сестра Бориса Хмельницкого Луиза вспомнила о последних минутах в жизни актера. Ему поставили диагноз – рак предстательной железы.О болезни брата Луиза узнала после съемок артиста в фильме "Тарас Бульба" – было заметно, что Борису трудно ходить. Луиза выяснила, что Хмельницкий был у врача Дмитрия Пушкаря – она нашла его телефон и позвонила.В интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" Хмельницкая вспомнила о предсмертном желании артиста.Она добавила, что брат всю жизнь любил Марианну Вертинскую, несмотря на ее частые увлечения другими мужчинами. В браке у актеров родилась дочь Дарья.

https://ria.ru/20211206/andreev-1762347768.html

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шоу-бизнес, борис корчевников, знаменитости