https://ria.ru/20211228/uschele-1765849446.html
В Кабардино-Балкарии квадроцикл с водителем упал в ущелье с 300 метров
В Кабардино-Балкарии квадроцикл с водителем упал в ущелье с 300 метров - РИА Новости, 28.12.2021
В Кабардино-Балкарии квадроцикл с водителем упал в ущелье с 300 метров
Квадроцикл с водителем упал в ущелье с высоты порядка 300 метров в Зольском районе Кабардино-Балкарии, на место ЧП направлены альпинисты, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:38
2021-12-28T15:38
2021-12-28T15:48
происшествия
зольский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Квадроцикл с водителем упал в ущелье с высоты порядка 300 метров в Зольском районе Кабардино-Балкарии, на место ЧП направлены альпинисты, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В 14.10 мск во вторник поступило сообщение, что в Зольском районе вблизи от смотровой площадки плато Канжал с обрыва упал квадроцикл вместе с водителем", - говорится в сообщении.На поисково-спасательные работы выдвинулись пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В пресс-службе отметили, что до места происшествия спасателям предстоит следовать около трех часов.
https://ria.ru/20210824/devochka-1747024930.html
зольский район
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происшествия, зольский район, кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:38 28.12.2021 (обновлено: 15:48 28.12.2021)
В Кабардино-Балкарии квадроцикл с водителем упал в ущелье с 300 метров
В Кабардино-Балкарии квадроцикл с водителем упал в ущелье с высоты 300 метров