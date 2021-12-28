https://ria.ru/20211228/ukraina-1765905265.html

На Украине на государственном уровне будут праздновать создание УПА*

На Украине на государственном уровне будут праздновать создание УПА* - РИА Новости, 28.12.2021

На Украине на государственном уровне будут праздновать создание УПА*

Верховная рада Украины постановила отмечать в 2022 году на государственном уровне 80-летие создания Украинской Повстанческой Армии* (УПА, признана... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T20:07

2021-12-28T20:07

2021-12-28T20:07

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петр порошенко

украинская повстанческая армия

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КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Верховная рада Украины постановила отмечать в 2022 году на государственном уровне 80-летие создания Украинской Повстанческой Армии* (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), сообщила во вторник пресс-служба парламента."Согласно постановлению, в 2022 году на государственном уровне будет отмечаться… 80 лет со времени создания Украинской Повстанческой Армии* (1942)", - говорится в сообщении.Также в 2022 году на Украине на государственном уровне будут отмечать, в частности, 25 лет с момента полета в космос первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка и 350 лет со дня рождения гетмана Украины Филиппа Орлика.УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211228/bandera-1765806136.html

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в мире, украина, организация украинских националистов, верховная рада украины, петр порошенко, украинская повстанческая армия