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На Украине на государственном уровне будут праздновать создание УПА*
На Украине на государственном уровне будут праздновать создание УПА* - РИА Новости, 28.12.2021
На Украине на государственном уровне будут праздновать создание УПА*
Верховная рада Украины постановила отмечать в 2022 году на государственном уровне 80-летие создания Украинской Повстанческой Армии* (УПА, признана... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T20:07
2021-12-28T20:07
в мире
украина
организация украинских националистов
верховная рада украины
петр порошенко
украинская повстанческая армия
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КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Верховная рада Украины постановила отмечать в 2022 году на государственном уровне 80-летие создания Украинской Повстанческой Армии* (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), сообщила во вторник пресс-служба парламента."Согласно постановлению, в 2022 году на государственном уровне будет отмечаться… 80 лет со времени создания Украинской Повстанческой Армии* (1942)", - говорится в сообщении.Также в 2022 году на Украине на государственном уровне будут отмечать, в частности, 25 лет с момента полета в космос первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка и 350 лет со дня рождения гетмана Украины Филиппа Орлика.УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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в мире, украина, организация украинских националистов, верховная рада украины, петр порошенко, украинская повстанческая армия
20:07 28.12.2021
 
На Украине на государственном уровне будут праздновать создание УПА*

На Украине в 2022 году на государственном уровне будут праздновать 80-летие создания УПА

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Верховная рада Украины постановила отмечать в 2022 году на государственном уровне 80-летие создания Украинской Повстанческой Армии* (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), сообщила во вторник пресс-служба парламента.
"Согласно постановлению, в 2022 году на государственном уровне будет отмечаться… 80 лет со времени создания Украинской Повстанческой Армии* (1942)", - говорится в сообщении.
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Также в 2022 году на Украине на государственном уровне будут отмечать, в частности, 25 лет с момента полета в космос первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка и 350 лет со дня рождения гетмана Украины Филиппа Орлика.
УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
 
В миреУкраинаОрганизация украинских националистовВерховная Рада УкраиныПетр ПорошенкоУкраинская повстанческая армия
 
 
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