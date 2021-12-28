12:06 28.12.2021 (обновлено: 13:02 28.12.2021)
Посол Украины в США заявила, что Киев добивается получения военной помощи
Посол Украины в США Маркарова: Киев добивается получения избыточного оружия США
© Адміністрація Президента УкраїниОксана Маркарова
© Адміністрація Президента України
КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Киев активно ведет работу с Вашингтоном по предоставлению ему избыточного американского военного оборудования и вооружения, заявила посол в США Оксана Маркарова.
Ранее издание Foreign Policy сообщило, что Украина хочет получить оружие, которое предназначалось Афганистану до прихода к власти движения "Талибан"*, однако Белый дом пытается не провоцировать Россию и намерен переориентироваться на "угрозы", исходящие от Китая.
"Так называемое избыточное оборонное оборудование, например готовое и ненужное вооружение, которое Соединенные Штаты могут дополнительно предоставить. И с этой категорией мы тоже сейчас активно ведем работу", — сказала Маркарова в интервью LB.ua.
По ее словам, есть несколько направлений, по которым Украина работает с США в рамках поставок вооружений. Среди них — стандартная помощь, которая предоставляется американским конгрессом и предусматривается госбюджетом, а также дополнительная помощь, которую Вашингтон может оказать при наличии соответствующего указа президента.
США поставляют на Украину широкий спектр оружия и техники, включая патрульные катера и другие виды вооружений. В 2017 году администрация Дональда Трампа одобрила поставки Киеву переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, с 2014 года американские власти потратили на эти цели 2,5 миллиарда долларов, в том числе более 400 миллионов в текущем году. Недавно Вашингтон передал Киеву 30 ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. В 2022 году американские власти планируют потратить на эти цели еще 300 миллионов долларов.
Захарова подчеркнула, что это "точно не создаст условия для реализации минских договоренностей" и мирного решения конфликта, а также не решит гуманитарных проблем жителей Донбасса.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.