https://ria.ru/20211228/ukraina-1765798137.html

Посол Украины в США заявила, что Киев добивается получения военной помощи

Посол Украины в США заявила, что Киев добивается получения военной помощи - РИА Новости, 28.12.2021

Посол Украины в США заявила, что Киев добивается получения военной помощи

Киев активно ведет работу с Вашингтоном по предоставлению ему избыточного американского военного оборудования и вооружения, заявила посол в США Оксана... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:06

2021-12-28T12:06

2021-12-28T13:02

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КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Киев активно ведет работу с Вашингтоном по предоставлению ему избыточного американского военного оборудования и вооружения, заявила посол в США Оксана Маркарова.Ранее издание Foreign Policy сообщило, что Украина хочет получить оружие, которое предназначалось Афганистану до прихода к власти движения "Талибан"*, однако Белый дом пытается не провоцировать Россию и намерен переориентироваться на "угрозы", исходящие от Китая."Так называемое избыточное оборонное оборудование, например готовое и ненужное вооружение, которое Соединенные Штаты могут дополнительно предоставить. И с этой категорией мы тоже сейчас активно ведем работу", — сказала Маркарова в интервью LB.ua.По ее словам, есть несколько направлений, по которым Украина работает с США в рамках поставок вооружений. Среди них — стандартная помощь, которая предоставляется американским конгрессом и предусматривается госбюджетом, а также дополнительная помощь, которую Вашингтон может оказать при наличии соответствующего указа президента.США поставляют на Украину широкий спектр оружия и техники, включая патрульные катера и другие виды вооружений. В 2017 году администрация Дональда Трампа одобрила поставки Киеву переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, с 2014 года американские власти потратили на эти цели 2,5 миллиарда долларов, в том числе более 400 миллионов в текущем году. Недавно Вашингтон передал Киеву 30 ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. В 2022 году американские власти планируют потратить на эти цели еще 300 миллионов долларов.Захарова подчеркнула, что это "точно не создаст условия для реализации минских договоренностей" и мирного решения конфликта, а также не решит гуманитарных проблем жителей Донбасса.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20211223/ukraina-1765091321.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211227/klichko-1765725768.html

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