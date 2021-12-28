https://ria.ru/20211228/ukraina-1765781098.html

Кулеба заявил о политических разногласиях Украины и Китая

Кулеба заявил о политических разногласиях Украины и Китая - РИА Новости, 28.12.2021

Кулеба заявил о политических разногласиях Украины и Китая

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал наличие разногласий между Украиной и Китаем по ряду политических вопросов. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:01

2021-12-28T11:01

2021-12-28T21:43

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КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал наличие разногласий между Украиной и Китаем по ряду политических вопросов."В то же время у нас есть разногласия с Китаем в видении ряда политических вопросов, и мы это признаем и соответственно им строим свою политику", — сказал Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном во вторник.Он отметил, что Китай является торговым партнером Украины номер один, однако в сфере безопасности главный партнер Киева — Вашингтон."Мы понимаем, что партнером по безопасности Украины номер один является США. И у нас нет намерений отдавать Китаю что-либо, что стратегически может негативно повлиять на безопасность Украины", — сказал Кулеба.Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай придерживается объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу, выступает за урегулирование путем политического диалога.

https://ria.ru/20211202/ugrozy-1761857511.html

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в мире, украина, китай, мид украины, дмитрий кулеба