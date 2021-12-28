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Украинцам предложили принять конфуцианство
На Украине властям предложили вместо НАТО задуматься о конфуцианстве - РИА Новости, 28.12.2021
Украинцам предложили принять конфуцианство
Вместо бессмысленных попыток вступить в НАТО Украине следует взять на вооружение конфуцианскую модель золотой гармонии. Таким мнением в эфире телеканала "Наш"... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:31
2021-12-28T10:31
2021-12-28T12:28
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китай
нато
конфуций
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вместо бессмысленных попыток вступить в НАТО Украине следует взять на вооружение конфуцианскую модель золотой гармонии. Таким мнением в эфире телеканала "Наш" поделился политолог Александр Лазарев.По мнению эксперта, страна никогда не сможет стать членом Североатлантического альянса, поэтому у нее есть единственная возможность встать на путь развития."Это некогда используемая в Китае политика отказа от чрезмерного сближения, чрезмерной конфронтации и посягательств на чужие зоны влияния", — пояснил он.В 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса государства, а в 2019 году парламент принял поправки к Конституции, закрепив курс на вступление в ЕС и НАТО.Бывший генсек блока Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для получения членства в организации Украине необходимо достигнуть определенных критериев, на реализацию которых уйдет много времени.
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в мире, украина, китай, нато, конфуций
10:31 28.12.2021 (обновлено: 12:28 28.12.2021)
На Украине властям предложили вместо НАТО задуматься о конфуцианстве
Политолог Лазарев: Украине вместо НАТО стоит задуматься о конфуцианстве