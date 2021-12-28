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Кулеба оценил возможность изменения "нормандского формата"
Кулеба оценил возможность изменения "нормандского формата" - РИА Новости, 28.12.2021
Кулеба оценил возможность изменения "нормандского формата"
Речи об изменении "нормандского формата" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе сейчас не идет, заявил глава... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T09:52
2021-12-28T11:42
в мире
украина
мид украины
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
"нормандский" саммит в париже
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КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Речи об изменении "нормандского формата" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе сейчас не идет, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид отмечала, что речи о присоединении США к "нормандскому формату" не идет, но Вашингтон будет его поддерживать."Об изменении "нормандского формата" речь сейчас не идет. Есть трек американо-российский, двусторонний, они (США – ред.) на нем общаются. Но как только на этом треке возникают вопросы, которые, по мнению Соединенных Штатов, невозможно обсуждать или решать без их союзников, в частности Украины, они консультируются с ними", - сказал Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина", отвечая на вопрос, могут ли США присоединиться к переговорам по урегулированию в Донбассе в каком-либо формате "Нормандия плюс"."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, "нормандский" саммит в париже
09:52 28.12.2021 (обновлено: 11:42 28.12.2021)
 
Кулеба оценил возможность изменения "нормандского формата"

Глава МИД Украины Кулеба: сейчас не идет речь об изменении нормандского формата

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Речи об изменении "нормандского формата" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе сейчас не идет, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид отмечала, что речи о присоединении США к "нормандскому формату" не идет, но Вашингтон будет его поддерживать.
"Об изменении "нормандского формата" речь сейчас не идет. Есть трек американо-российский, двусторонний, они (США – ред.) на нем общаются. Но как только на этом треке возникают вопросы, которые, по мнению Соединенных Штатов, невозможно обсуждать или решать без их союзников, в частности Украины, они консультируются с ними", - сказал Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина", отвечая на вопрос, могут ли США присоединиться к переговорам по урегулированию в Донбассе в каком-либо формате "Нормандия плюс".
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 14:08
МИД ответил на вопрос о расширении "нормандского формата" за счет США
 
В миреУкраинаМИД УкраиныДмитрий КулебаСитуация в ДНР и ЛНР"Нормандский" саммит в Париже
 
 
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