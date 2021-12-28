https://ria.ru/20211228/ukraina-1765767601.html

Кулеба оценил возможность изменения "нормандского формата"

Кулеба оценил возможность изменения "нормандского формата" - РИА Новости, 28.12.2021

Кулеба оценил возможность изменения "нормандского формата"

Речи об изменении "нормандского формата" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе сейчас не идет, заявил глава... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T09:52

2021-12-28T09:52

2021-12-28T11:42

в мире

украина

мид украины

дмитрий кулеба

ситуация в днр и лнр

"нормандский" саммит в париже

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КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Речи об изменении "нормандского формата" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе сейчас не идет, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид отмечала, что речи о присоединении США к "нормандскому формату" не идет, но Вашингтон будет его поддерживать."Об изменении "нормандского формата" речь сейчас не идет. Есть трек американо-российский, двусторонний, они (США – ред.) на нем общаются. Но как только на этом треке возникают вопросы, которые, по мнению Соединенных Штатов, невозможно обсуждать или решать без их союзников, в частности Украины, они консультируются с ними", - сказал Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина", отвечая на вопрос, могут ли США присоединиться к переговорам по урегулированию в Донбассе в каком-либо формате "Нормандия плюс"."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20211208/format-1762750331.html

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в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, "нормандский" саммит в париже