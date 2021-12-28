https://ria.ru/20211228/ukraina-1765766111.html

Переговоры США и России по Украине не смягчат обстановку, считает эксперт

Переговоры США и России по Украине не смягчат обстановку, считает эксперт - РИА Новости, 28.12.2021

Переговоры США и России по Украине не смягчат обстановку, считает эксперт

Возможное проведение переговоров США и России по ситуации на Украине вряд ли смягчит обстановку вокруг украинской проблематики, параметры компромисса между... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T09:42

2021-12-28T09:42

2021-12-28T09:42

украина

киев

сша

сергей рябков

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алексей фененко

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Возможное проведение переговоров США и России по ситуации на Украине вряд ли смягчит обстановку вокруг украинской проблематики, параметры компромисса между Москвой и Вашингтоном по этому вопросу не просматриваются, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Белый дом сообщило, что США и Россия 10 января проведут переговоры, посвященные контролю над вооружениями и ситуации на Украине. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия подтверждает, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января, но окончательной договорённости нет."Вы знаете, не очень верю. Они правы в том, что можно действительно провести переговоры, но прийти к какому-то конкретному результату - это далеко не то же самое, что вести переговоры. На сегодняшний день параметры компромисса между Россией и США не просматриваются. Дело в том, что наши противоречия вокруг Украины носят не сиюминутный, а, скажем так, фундаментальный характер", - сказал Фененко РИА Новости, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что переговоры смягчат обстановку вокруг ситуации на Украине.По словам эксперта, для американцев Украина - гарант невосстановления Советского Союза."Так это или нет в реальности - другой вопрос, но американцы это видят так. Кроме того, для них Украина - это возможность создать какой-то конфликт России и посмотреть на ее реакцию и вбить клин между Россией и Европейским союзом. Поэтому американцы, конечно, будут цепляться за Украину и за поддержку статуса-кво вокруг Украины", - добавил собеседник агентства.Как отметил Фененко, в случае переговоров между США и РФ по Украине не стоит ожидать, что они поспособствуют какому-то давлению Вашингтона на Киев в плане выполнения украинской стороной минских соглашений."Мы никогда не видели никакого давления со стороны Вашингтона на Украину. Скорее наоборот - американцы будут пытаться поддерживать Украину и сгладить ощущения будто бы США "предали" Украину", - добавил эксперт.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20211228/ukraina-1765743011.html

https://ria.ru/20211227/ukraina-1765551992.html

https://ria.ru/20211226/ukraina-1765485220.html

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украина, киев, сша, сергей рябков, нато, алексей фененко, россия