Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211228/ukraina-1765766111.html
Переговоры США и России по Украине не смягчат обстановку, считает эксперт
Переговоры США и России по Украине не смягчат обстановку, считает эксперт - РИА Новости, 28.12.2021
Переговоры США и России по Украине не смягчат обстановку, считает эксперт
Возможное проведение переговоров США и России по ситуации на Украине вряд ли смягчит обстановку вокруг украинской проблематики, параметры компромисса между... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T09:42
2021-12-28T09:42
украина
киев
сша
сергей рябков
нато
алексей фененко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765634701_530:438:3072:1868_1920x0_80_0_0_73676727eca5d14481d6e82c59f7b127.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Возможное проведение переговоров США и России по ситуации на Украине вряд ли смягчит обстановку вокруг украинской проблематики, параметры компромисса между Москвой и Вашингтоном по этому вопросу не просматриваются, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Белый дом сообщило, что США и Россия 10 января проведут переговоры, посвященные контролю над вооружениями и ситуации на Украине. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия подтверждает, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января, но окончательной договорённости нет."Вы знаете, не очень верю. Они правы в том, что можно действительно провести переговоры, но прийти к какому-то конкретному результату - это далеко не то же самое, что вести переговоры. На сегодняшний день параметры компромисса между Россией и США не просматриваются. Дело в том, что наши противоречия вокруг Украины носят не сиюминутный, а, скажем так, фундаментальный характер", - сказал Фененко РИА Новости, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что переговоры смягчат обстановку вокруг ситуации на Украине.По словам эксперта, для американцев Украина - гарант невосстановления Советского Союза."Так это или нет в реальности - другой вопрос, но американцы это видят так. Кроме того, для них Украина - это возможность создать какой-то конфликт России и посмотреть на ее реакцию и вбить клин между Россией и Европейским союзом. Поэтому американцы, конечно, будут цепляться за Украину и за поддержку статуса-кво вокруг Украины", - добавил собеседник агентства.Как отметил Фененко, в случае переговоров между США и РФ по Украине не стоит ожидать, что они поспособствуют какому-то давлению Вашингтона на Киев в плане выполнения украинской стороной минских соглашений."Мы никогда не видели никакого давления со стороны Вашингтона на Украину. Скорее наоборот - американцы будут пытаться поддерживать Украину и сгладить ощущения будто бы США "предали" Украину", - добавил эксперт.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20211228/ukraina-1765743011.html
https://ria.ru/20211227/ukraina-1765551992.html
https://ria.ru/20211226/ukraina-1765485220.html
украина
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765634701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccc49a37ca003e66666eb317899d10dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, сша, сергей рябков, нато, алексей фененко, россия
09:42 28.12.2021
 
Переговоры США и России по Украине не смягчат обстановку, считает эксперт

Эксперт Фененко: переговоры США и России не смягчат обстановку по украинской проблематике

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Возможное проведение переговоров США и России по ситуации на Украине вряд ли смягчит обстановку вокруг украинской проблематики, параметры компромисса между Москвой и Вашингтоном по этому вопросу не просматриваются, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Белый дом сообщило, что США и Россия 10 января проведут переговоры, посвященные контролю над вооружениями и ситуации на Украине. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия подтверждает, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января, но окончательной договорённости нет.
"Вы знаете, не очень верю. Они правы в том, что можно действительно провести переговоры, но прийти к какому-то конкретному результату - это далеко не то же самое, что вести переговоры. На сегодняшний день параметры компромисса между Россией и США не просматриваются. Дело в том, что наши противоречия вокруг Украины носят не сиюминутный, а, скажем так, фундаментальный характер", - сказал Фененко РИА Новости, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что переговоры смягчат обстановку вокруг ситуации на Украине.
По словам эксперта, для американцев Украина - гарант невосстановления Советского Союза.
"Так это или нет в реальности - другой вопрос, но американцы это видят так. Кроме того, для них Украина - это возможность создать какой-то конфликт России и посмотреть на ее реакцию и вбить клин между Россией и Европейским союзом. Поэтому американцы, конечно, будут цепляться за Украину и за поддержку статуса-кво вокруг Украины", - добавил собеседник агентства.
Военнослужащие Украины и Великобритании готовятся к совместным учениям Объединенные усилия - 2020 - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
08:00
Британцы готовятся к бегству с Украины
Как отметил Фененко, в случае переговоров между США и РФ по Украине не стоит ожидать, что они поспособствуют какому-то давлению Вашингтона на Киев в плане выполнения украинской стороной минских соглашений.
"Мы никогда не видели никакого давления со стороны Вашингтона на Украину. Скорее наоборот - американцы будут пытаться поддерживать Украину и сгладить ощущения будто бы США "предали" Украину", - добавил эксперт.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
Вчера, 08:00
Украина меняет концепцию: она победит Россию в неожиданной сфере
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
26 декабря, 08:00
Россия подставляет плечо украинской экономике
 
УкраинаКиевСШАСергей РябковНАТОАлексей ФененкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:00Десять главных ожидаемых событий рынка недвижимости 2022 года
09:57"Путин не виноват". В Британии приняли сторону России в ситуации с Украиной
09:55В Госдуме оценили идею включить новогодние каникулы в отпуска
09:53Ракова заявила о высоком уровне вакцинации среди пожилых москвичей
09:52Кулеба оценил возможность изменения "нормандского" формата
09:49В Приморье силовики изъяли у браконьеров крупную партию моллюсков
09:42Переговоры США и России по Украине не смягчат обстановку, считает эксперт
09:34В Колорадо четыре человека погибли и три пострадали при стрельбе
09:32После жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии завели дело 1:57
09:30Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19
09:30В МИД опровергли данные о планах ЕС отказаться от контрактов на газ
09:25В МИД рассказали о перспективах транзита газа через Украину
09:23Французы нашли у России оружие, которого "надо бояться"
09:19В санкциях США против "Северного потока — 2" нет смысла, заявили в МИД
09:19В МИД оценили угрозу США об ограничении импорта смартфонов
09:18В МИД высказались о возможных санкциях США против российского госдолга
09:12Россия ведет переговоры о новых поставках С-400 с несколькими странами
09:08Правительство направит почти 92 миллиарда рублей на ремонт и оснащение школ
09:07Украину попросили "не входить туда, куда ее не просят"
09:07Россияне стали чаще покупать театральные билеты перед Новым годом
Лента новостейМолния
Десять главных ожидаемых событий рынка недвижимости 2022 года"Путин не виноват". В Британии приняли сторону России в ситуации с УкраинойВ Госдуме оценили идею включить новогодние каникулы в отпускаРакова заявила о высоком уровне вакцинации среди пожилых москвичейКулеба оценил возможность изменения "нормандского" форматаВ Приморье силовики изъяли у браконьеров крупную партию моллюсковПереговоры США и России по Украине не смягчат обстановку, считает экспертВ Колорадо четыре человека погибли и три пострадали при стрельбеПосле жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии завели делоМинздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19В МИД опровергли данные о планах ЕС отказаться от контрактов на газВ МИД рассказали о перспективах транзита газа через УкраинуФранцузы нашли у России оружие, которого "надо бояться"В санкциях США против "Северного потока — 2" нет смысла, заявили в МИДВ МИД оценили угрозу США об ограничении импорта смартфоновВ МИД высказались о возможных санкциях США против российского госдолгаРоссия ведет переговоры о новых поставках С-400 с несколькими странамиПравительство направит почти 92 миллиарда рублей на ремонт и оснащение школУкраину попросили "не входить туда, куда ее не просят"Россияне стали чаще покупать театральные билеты перед Новым годом