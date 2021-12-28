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Британцы готовятся к бегству с Украины
Британцы готовятся к бегству с Украины - РИА Новости, 28.12.2021
Британцы готовятся к бегству с Украины
Британские военные уже готовы — в случае чего — с Украины "слинять". О планах эвакуации сообщило английское издание Daily Express, ссылаясь на министра обороны... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T08:00
2021-12-28T08:10
в мире
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Британские военные уже готовы — в случае чего — с Украины "слинять". О планах эвакуации сообщило английское издание Daily Express, ссылаясь на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который заверил всех, что воевать с русскими на украинской территории его подчиненные не будут, — это "крайне маловероятно". По данным газеты, большинство британцев дислоцированы в районе города Яворов, оттуда рукой подать до Польши, куда их и собираются эвакуировать, "если начнется война с Россией".О численности британской группировки на Украине точной информации нет. На сайте британского министерства обороны указано следующее: "Британская армия оказывает помощь Украине, тренируя украинские вооруженные силы, &lt;…&gt; начиная с базовой полевой и медицинской подготовки и заканчивая курсами по борьбе со снайперами, бронетехникой и артиллерией". Известно, что туда, помимо полевых инструкторов, были отправлены специалисты по предотвращению (а заодно и созданию) киберугроз. По данным разведки ДНР, на подконтрольной Киеву части Донбасса сейчас находится группа британских специалистов по химоружию. В ДНР сделали вывод о том, что противник готовится к проведению атаки с использованием отравляющих веществ.В 2018 году появилась информация о том, что на территории Украины действуют военнослужащие гибридной 77-й бригады армии Ее Величества, которая была создана для того, чтобы "свести воедино все возможности по реагированию на вызовы современных войн и конфликтов, поскольку действия на поле боя не всегда требуют только насилия", иными словами, для ведения информационной войны. Последнее особенно сейчас на фоне раздутой "военной угрозы со стороны России" имеет для Лондона принципиальное значение — намного большее, чем строительство для Украины военных катеров или отправка туда старых БТР "Самсон", как это было в 2015 году.Не проходит и дня, чтобы в британской прессе не появился информационный повод поговорить о России, которая "готовится напасть на Украину". Если повода нет, то можно поступить так, как это сделал британский министр по вопросам безопасности Дэмиан Хайндс: он просто включил Россию в список самых опасных для Великобритании стран, наряду с Китаем, Ираном и Северной Кореей: "Они могут проводить и проводят информационные операции и участвуют в них разными способами". Об энергичных действиях в этой сфере самого Лондона министр скромно умолчал, хотя похвастаться ему есть чем.В преддверии предметных переговоров между Россией и США в Англии с утроенной энергией лепят образ "коварного" Кремля. Главная задача — не допустить объективных оценок того, что происходит в отношениях между НАТО и Россией.Требуя гарантий безопасности для нашей страны, Владимир Путин сформулировал предельно внятную позицию. "Россия не хочет видеть чужие группировки на своих границах. Это не так сложно понять. Представьте себе, что было бы, если бы Китай создал союз с Канадой? Мощные государства такого не терпят" — профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон считает требования Путина справедливыми. Следует добавить, что в случае с НАТО и Украиной речь идет об альянсе, который заведомо настроен по отношению к России враждебно.Коллективная позиция Запада — любыми способами не признавать очевидного. "Разблокирование поставок вооружений через страны НАТО (Украине) должно стать приоритетом &lt;…&gt;. Следует четко обозначить, что Украина является ключевым вопросом европейской безопасности, и союзники готовы отказаться от совместных экономических проектов с Россией, например, "Северного потока — 2", — пишет сотрудник британского аналитического центра Чатем-Хаус Орыся Луцевич, рассуждая о готовности украинцев воевать.— Желание защищать Украину с оружием в руках выразили 60 процентов ее граждан".Сначала лондонская, затем нью-йоркская "Таймс" опубликовали идентичные материалы об украинских резервистах, которые тренируются в окрестностях Киева, чтобы вести партизанскую войну "в случае наступления России". "Чем больше гробов мы отправим, тем сильнее задумаются русские", — делятся они своими мечтами с читателями в Британии и Америке. Оценки боеготовности "партизан" у нью-йоркского издания намного ниже, чем у лондонского эксперта Луцевич: "за Украину" готовы воевать уже не 60, а 24 процента. Такой разлет вызывает вопрос об объективности исследований, если они вообще реально проводились. В западной прессе украинцами двигают как пешками, решая за них, чего они хотят или не хотят.Нечто подобное происходило в те годы, когда раскручивалась "арабская весна". Тогда на острове так же вовсю писали о жестоких режимах и отважном сопротивлении, поддерживали откровенные провокации, чтобы потом с мнимым сочувствием подсчитывать жертвы и с удовольствием вешать их на "деспотов и тиранов", которых нужно непременно покарать.Наступив на грабли в Афганистане, союзники по НАТО уже переформатировались: оказывается, они просто "высвобождали силы для действий в других частях мира". Так объяснил бегство из Кабула госсекретарь Энтони Блинкен. Где именно "намерены действовать" теперь, он решил не уточнять.Однако фиаско в Афганистане не прошло бесследно: раздувая истерию вокруг грядущего "вторжения Путина" на Украину, британские военачальники сразу заявили, что уже готовы бежать оттуда — ежели чего. Предусмотрительно, что тут сказать.
https://ria.ru/20211227/klimkin-1765709747.html
https://ria.ru/20211225/voyna-1765465078.html
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Александр Хабаров
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в мире, авторы, колумнисты - авторы, украина, великобритания, нато, россия
08:00 28.12.2021 (обновлено: 08:10 28.12.2021)
 

Британцы готовятся к бегству с Украины

© Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУВоеннослужащие Украины и Великобритании готовятся к совместным учениям "Объединенные усилия - 2020"
Военнослужащие Украины и Великобритании готовятся к совместным учениям Объединенные усилия - 2020 - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУ
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Александр Хабаров
Александр Хабаров
Все материалы
Британские военные уже готовы — в случае чего — с Украины "слинять". О планах эвакуации сообщило английское издание Daily Express, ссылаясь на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который заверил всех, что воевать с русскими на украинской территории его подчиненные не будут, — это "крайне маловероятно". По данным газеты, большинство британцев дислоцированы в районе города Яворов, оттуда рукой подать до Польши, куда их и собираются эвакуировать, "если начнется война с Россией".
О численности британской группировки на Украине точной информации нет. На сайте британского министерства обороны указано следующее: "Британская армия оказывает помощь Украине, тренируя украинские вооруженные силы, <…> начиная с базовой полевой и медицинской подготовки и заканчивая курсами по борьбе со снайперами, бронетехникой и артиллерией". Известно, что туда, помимо полевых инструкторов, были отправлены специалисты по предотвращению (а заодно и созданию) киберугроз. По данным разведки ДНР, на подконтрольной Киеву части Донбасса сейчас находится группа британских специалистов по химоружию. В ДНР сделали вывод о том, что противник готовится к проведению атаки с использованием отравляющих веществ.
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В 2018 году появилась информация о том, что на территории Украины действуют военнослужащие гибридной 77-й бригады армии Ее Величества, которая была создана для того, чтобы "свести воедино все возможности по реагированию на вызовы современных войн и конфликтов, поскольку действия на поле боя не всегда требуют только насилия", иными словами, для ведения информационной войны. Последнее особенно сейчас на фоне раздутой "военной угрозы со стороны России" имеет для Лондона принципиальное значение — намного большее, чем строительство для Украины военных катеров или отправка туда старых БТР "Самсон", как это было в 2015 году.
Не проходит и дня, чтобы в британской прессе не появился информационный повод поговорить о России, которая "готовится напасть на Украину". Если повода нет, то можно поступить так, как это сделал британский министр по вопросам безопасности Дэмиан Хайндс: он просто включил Россию в список самых опасных для Великобритании стран, наряду с Китаем, Ираном и Северной Кореей: "Они могут проводить и проводят информационные операции и участвуют в них разными способами". Об энергичных действиях в этой сфере самого Лондона министр скромно умолчал, хотя похвастаться ему есть чем.
В преддверии предметных переговоров между Россией и США в Англии с утроенной энергией лепят образ "коварного" Кремля. Главная задача — не допустить объективных оценок того, что происходит в отношениях между НАТО и Россией.
Требуя гарантий безопасности для нашей страны, Владимир Путин сформулировал предельно внятную позицию. "Россия не хочет видеть чужие группировки на своих границах. Это не так сложно понять. Представьте себе, что было бы, если бы Китай создал союз с Канадой? Мощные государства такого не терпят" — профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон считает требования Путина справедливыми. Следует добавить, что в случае с НАТО и Украиной речь идет об альянсе, который заведомо настроен по отношению к России враждебно.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
25 декабря, 13:33
На Украине "отменили" третью мировую войну
Коллективная позиция Запада — любыми способами не признавать очевидного. "Разблокирование поставок вооружений через страны НАТО (Украине) должно стать приоритетом <…>. Следует четко обозначить, что Украина является ключевым вопросом европейской безопасности, и союзники готовы отказаться от совместных экономических проектов с Россией, например, "Северного потока — 2", — пишет сотрудник британского аналитического центра Чатем-Хаус Орыся Луцевич, рассуждая о готовности украинцев воевать.— Желание защищать Украину с оружием в руках выразили 60 процентов ее граждан".
Сначала лондонская, затем нью-йоркская "Таймс" опубликовали идентичные материалы об украинских резервистах, которые тренируются в окрестностях Киева, чтобы вести партизанскую войну "в случае наступления России". "Чем больше гробов мы отправим, тем сильнее задумаются русские", — делятся они своими мечтами с читателями в Британии и Америке. Оценки боеготовности "партизан" у нью-йоркского издания намного ниже, чем у лондонского эксперта Луцевич: "за Украину" готовы воевать уже не 60, а 24 процента. Такой разлет вызывает вопрос об объективности исследований, если они вообще реально проводились. В западной прессе украинцами двигают как пешками, решая за них, чего они хотят или не хотят.
Нечто подобное происходило в те годы, когда раскручивалась "арабская весна". Тогда на острове так же вовсю писали о жестоких режимах и отважном сопротивлении, поддерживали откровенные провокации, чтобы потом с мнимым сочувствием подсчитывать жертвы и с удовольствием вешать их на "деспотов и тиранов", которых нужно непременно покарать.
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На Украине придумали встречное требование для НАТО к России
Наступив на грабли в Афганистане, союзники по НАТО уже переформатировались: оказывается, они просто "высвобождали силы для действий в других частях мира". Так объяснил бегство из Кабула госсекретарь Энтони Блинкен. Где именно "намерены действовать" теперь, он решил не уточнять.
Однако фиаско в Афганистане не прошло бесследно: раздувая истерию вокруг грядущего "вторжения Путина" на Украину, британские военачальники сразу заявили, что уже готовы бежать оттуда — ежели чего. Предусмотрительно, что тут сказать.
 
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