https://ria.ru/20211228/udar-1765786306.html

Израильская армия отказалась комментировать сообщения об ударах по Сирии

Израильская армия отказалась комментировать сообщения об ударах по Сирии - РИА Новости, 28.12.2021

Израильская армия отказалась комментировать сообщения об ударах по Сирии

Израильская армия не комментирует сообщения иностранных СМИ о воздушной атаке в районе порта Латакии в Сирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе военных. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:21

2021-12-28T11:21

2021-12-28T11:21

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сирия

латакия (город)

армия обороны израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 дек - РИА Новости. Израильская армия не комментирует сообщения иностранных СМИ о воздушной атаке в районе порта Латакии в Сирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе военных."Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - сказали в пресс-службе ЦАХАЛ.Ранее сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщило, что Израиль подверг воздушной атаке район порта Латакии в Сирии. Отмечается, что были слышны звуки нескольких взрывов.По данным военного источника телеканала, атака была нанесена с использованием нескольких ракет со стороны Средиземного моря по площадке с контейнерами в торговом порту. В результате авиаудара несколько контейнеров загорелись.

https://ria.ru/20211225/orion-1765435816.html

сирия

латакия (город)

средиземное море

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в мире, сирия, латакия (город), армия обороны израиля, средиземное море