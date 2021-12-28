https://ria.ru/20211228/uchet-1765878624.html

"Ленка, ждем фото из окопов". Подписчицы набросились на жену президента Украины

"Ждем фото из окопов". Подписчицы набросились на жену президента Украины - РИА Новости, 28.12.2021

"Ленка, ждем фото из окопов". Подписчицы набросились на жену президента Украины

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в инстаграме пост об итогах уходящего года, который вызвал жесткую реакцию со стороны подписчиков. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T17:28

2021-12-28T17:28

2021-12-28T17:39

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владимир зеленский

елена зеленская

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в инстаграме пост об итогах уходящего года, который вызвал жесткую реакцию со стороны подписчиков.Поводом для нападок стал недавний приказ Минобороны о воинском учете для женщин."Госпожа Зеленская, ждем ответа по поводу вашей постановки на учет в военкомат", — написала одна из подписчиц."Когда на учет в военкомат? Подайте пример!" — спросила другая.Некоторые комментаторы призвали жену украинского лидера разобраться в этой ситуации."Кому пришла идея ставить на военный учет женщин? Это бред!" — написала одна из них.Другие потребовали от Зеленской фотографию с передовой.Ранее на Украине вступил в силу новый приказ Минобороны. В нем утвердили перечень отраслей и профессий для женщин, подлежащих воинскому учету. Список содержит 35 специальностей. Начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск ВС Роман Горбач отмечал, что военнообязанные женщины должны встать на учет до конца 2022 года, иначе не возьмут на работу. При этом без согласия их призывать не будут.Позже глава комитета Рады по обороне, безопасности и разведке Александр Завитневич заявил, что Минобороны сократит список профессий.

https://ria.ru/20211227/petitsiya-1765695918.html

https://ria.ru/20211227/ukraina-1765634011.html

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в мире, украина, владимир зеленский, елена зеленская