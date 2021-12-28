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В Госдуме предложили разместить корабли с ракетами "Циркон" в Сирии
В Госдуме предложили разместить корабли с ракетами "Циркон" в Сирии - РИА Новости, 28.12.2021
В Госдуме предложили разместить корабли с ракетами "Циркон" в Сирии
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что российские корабли с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" могут разместиться в порту Тартус в... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:58
2021-12-28T12:58
2021-12-28T12:58
безопасность
сирия
тартус (город)
госдума рф
андрей картаполов
хмеймим
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что российские корабли с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" могут разместиться в порту Тартус в Сирии, чтобы полностью перекрыть Средиземное море."У нас же еще есть наша база на Средиземном море, есть Хмеймим. Там (в порту Тартус - ред.) тоже стоят береговые ракетные комплексы, там тоже могут находиться корабли, которые вооружены гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые полностью перекроют все Средиземное море", - сказал Картаполов в эфире YouTube-канале "Соловьев Live".По его словам, "военные меры — это не обязательно война, это еще и создание непосредственных угроз противнику, при которых он откажется от своих дальнейших действий". "То есть, когда они поймут, что у них есть прямая непосредственная угроза уничтожения их ударных средств, которые находятся в Восточной Европе, систем управления, их авианосных группировок. А смысл что-то начинать, если ты заранее проиграешь? Они очень чувствительны к поражениям", - добавил он.
https://ria.ru/20211220/obnosov-1764628096.html
сирия
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безопасность, сирия, тартус (город), госдума рф, андрей картаполов, хмеймим, россия
В Госдуме предложили разместить корабли с ракетами "Циркон" в Сирии
Депутат Картаполов: корабли с ракетами "Циркон" можно разместить в сирийском порту Тартус