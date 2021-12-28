Гендиректор "Сибура": РФПИ помог пройти период обвала цен из-за пандемии
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правления, генеральный директор ООО "Сибур" Дмитрий Конов
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Средства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) помогли компании "Сибур" запустить производство "ЗапСибНефтехима", что позволило успешно пройти период резкого падения цен после начала пандемии, сообщил гендиректор "Сибура" Дмитрий Конов в фильме телеканала Россия-24, посвященном 10-летию РФПИ.
"Мы завершили проект "ЗапСибНефтехим" в конце 2019 года, начали продукцию выпускать. Поймали очень резкое снижение цен: я думаю - процентов на 40-50. Наши финансовые результаты сложились из более высоких объемов и более низких цен. И поэтому объемы и бесперебойность производства были для нас крайне важным моментом", - рассказал Конов.
Проект компании "Сибур" - "ЗапСибНефтехим" в Тобольске в 2015 году был одной из крупнейших нефтехимических строек в мире с объемом инвестиций 8,8 миллиарда долларов. Как раз в это время Россия столкнулась с ограничениями при работе на западных рынках, и в тех непростых условиях РФПИ помог компании своевременно привлечь средства.
"Сочетание денег РФПИ и соинвесторов, а также транш Фонда национального благосостояния как раз и заместили те иностранные средства, которые в тот момент были недоступны на проект. В итоге, проект мы сделали меньше, чем изначально планировали бюджет, и быстрее примерно на 5-6 месяцев", - пояснил Конов.
В итоге, по его словам, "Сибур" примерно втрое увеличил мощность производства базовых полимеров. Рост этих объемов стал одним из факторов, который позволил компании успешно пройти период снижения цен после начала пандемии. А поставки тестов на коронавирус от РФПИ помогли не останавливать производство.