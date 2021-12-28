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Гендиректор "Сибура": РФПИ помог пройти период обвала цен из-за пандемии

Гендиректор "Сибура": РФПИ помог пройти период обвала цен из-за пандемии - РИА Новости, 28.12.2021

Гендиректор "Сибура": РФПИ помог пройти период обвала цен из-за пандемии

Средства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) помогли компании "Сибур" запустить производство "ЗапСибНефтехима", что позволило успешно пройти период... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T19:09

2021-12-28T19:09

2021-12-28T19:09

рфпи против covid 19

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Средства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) помогли компании "Сибур" запустить производство "ЗапСибНефтехима", что позволило успешно пройти период резкого падения цен после начала пандемии, сообщил гендиректор "Сибура" Дмитрий Конов в фильме телеканала Россия-24, посвященном 10-летию РФПИ. "Мы завершили проект "ЗапСибНефтехим" в конце 2019 года, начали продукцию выпускать. Поймали очень резкое снижение цен: я думаю - процентов на 40-50. Наши финансовые результаты сложились из более высоких объемов и более низких цен. И поэтому объемы и бесперебойность производства были для нас крайне важным моментом", - рассказал Конов.Проект компании "Сибур" - "ЗапСибНефтехим" в Тобольске в 2015 году был одной из крупнейших нефтехимических строек в мире с объемом инвестиций 8,8 миллиарда долларов. Как раз в это время Россия столкнулась с ограничениями при работе на западных рынках, и в тех непростых условиях РФПИ помог компании своевременно привлечь средства."Сочетание денег РФПИ и соинвесторов, а также транш Фонда национального благосостояния как раз и заместили те иностранные средства, которые в тот момент были недоступны на проект. В итоге, проект мы сделали меньше, чем изначально планировали бюджет, и быстрее примерно на 5-6 месяцев", - пояснил Конов.В итоге, по его словам, "Сибур" примерно втрое увеличил мощность производства базовых полимеров. Рост этих объемов стал одним из факторов, который позволил компании успешно пройти период снижения цен после начала пандемии. А поставки тестов на коронавирус от РФПИ помогли не останавливать производство.

https://ria.ru/20211217/omikron-1764253032.html

https://ria.ru/20211209/effektivnost-1762860785.html

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новости компаний - экономика, сибур холдинг, дмитрий конов, российский фонд прямых инвестиций, россия