https://ria.ru/20211228/trailer-1765778886.html

Студия Warner Bros. представила новый трейлер "Бэтмена" с Паттинсоном

Студия Warner Bros. представила новый трейлер "Бэтмена" с Паттинсоном - РИА Новости, 28.12.2021

Студия Warner Bros. представила новый трейлер "Бэтмена" с Паттинсоном

Киностудия Warner Bros. представила на YouTube новый трейлер фильма Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в роли знаменитого супергероя из комиксов DC. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:36

2021-12-28T13:36

2021-12-28T13:36

культура

роберт паттинсон

новости культуры

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youtube

колин фаррелл

зои кравиц

энди серкис

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Киностудия Warner Bros. представила на YouTube новый трейлер фильма Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в роли знаменитого супергероя из комиксов DC. В ролике создатели картины снова лишь слегка раскрывают предстоящий конфликт между Брюсом Уэйном (Паттинсон) и злодеем Загадочником (Пол Дано), который постоянно присылает главному защитнику Готэма устрашающие "пасхалки". В трейлере также кратко рассказывают об отношениях между Бэтменом и Женщиной-кошкой, которую сыграла Зои Кравиц. Но перерастут ли они в полноценную любовную линию?Обо всем этом получится узнать 3 марта 2022 года, когда "Бэтмен" Ривза выйдет в российских кинотеатрах.В предстоящем фильме зрители также увидят Колина Фаррелла, Энди Серкиса, Джейми Лоусон, Джеффри Райта, Барри Кеогана и других.

https://ria.ru/20211213/batman-1763449118.html

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