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Студия Warner Bros. представила новый трейлер "Бэтмена" с Паттинсоном
Студия Warner Bros. представила новый трейлер "Бэтмена" с Паттинсоном - РИА Новости, 28.12.2021
Студия Warner Bros. представила новый трейлер "Бэтмена" с Паттинсоном
Киностудия Warner Bros. представила на YouTube новый трейлер фильма Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в роли знаменитого супергероя из комиксов DC. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:36
2021-12-28T13:36
2021-12-28T13:36
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роберт паттинсон
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Киностудия Warner Bros. представила на YouTube новый трейлер фильма Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в роли знаменитого супергероя из комиксов DC. В ролике создатели картины снова лишь слегка раскрывают предстоящий конфликт между Брюсом Уэйном (Паттинсон) и злодеем Загадочником (Пол Дано), который постоянно присылает главному защитнику Готэма устрашающие "пасхалки". В трейлере также кратко рассказывают об отношениях между Бэтменом и Женщиной-кошкой, которую сыграла Зои Кравиц. Но перерастут ли они в полноценную любовную линию?Обо всем этом получится узнать 3 марта 2022 года, когда "Бэтмен" Ривза выйдет в российских кинотеатрах.В предстоящем фильме зрители также увидят Колина Фаррелла, Энди Серкиса, Джейми Лоусон, Джеффри Райта, Барри Кеогана и других.
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роберт паттинсон, новости культуры, кино и сериалы, youtube, колин фаррелл, зои кравиц, энди серкис, что посмотреть
Студия Warner Bros. представила новый трейлер "Бэтмена" с Паттинсоном
Студия Warner Bros. представила новый трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Киностудия Warner Bros. представила на YouTube новый трейлер фильма Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в роли знаменитого супергероя из комиксов DC.
В ролике создатели картины снова лишь слегка раскрывают предстоящий конфликт между Брюсом Уэйном (Паттинсон) и злодеем Загадочником (Пол Дано), который постоянно присылает главному защитнику Готэма устрашающие "пасхалки".
В трейлере также кратко рассказывают об отношениях между Бэтменом и Женщиной-кошкой, которую сыграла Зои Кравиц. Но перерастут ли они в полноценную любовную линию?
Обо всем этом получится узнать 3 марта 2022 года, когда "Бэтмен" Ривза выйдет в российских кинотеатрах.
В предстоящем фильме зрители также увидят Колина Фаррелла, Энди Серкиса, Джейми Лоусон, Джеффри Райта, Барри Кеогана и других.