https://ria.ru/20211228/terminal-1765832656.html

"Восточный Порт" открыл на терминале контейнеров зону таможенного контроля

"Восточный Порт" открыл на терминале контейнеров зону таможенного контроля - РИА Новости, 28.12.2021

"Восточный Порт" открыл на терминале контейнеров зону таможенного контроля

На базе Универсального производственно-перегрузочного комплекса АО "Восточный Порт" (Приморский край) в рамках реализации проекта развития контейнерной площадки РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:35

2021-12-28T14:35

2021-12-28T14:35

экономика

приморский край

восточный порт

россия

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. На базе Универсального производственно-перегрузочного комплекса АО "Восточный Порт" (Приморский край) в рамках реализации проекта развития контейнерной площадки открыли постоянную зону таможенного контроля (ПЗТК), сообщает пресс-служба порта.Отмечается, что с учетом проведения плановых мероприятий, в том числе по установке МИДК (мобильный инспекционно-досмотровый комплекс), значительно сократятся временные затраты на проведение досмотровых операций, а внедрение в производственные процессы программного обеспечения, нацеленного на передачу информации о контейнерах в онлайн режиме, позволит существенно увеличить пропускную способность терминала."Открытие новой контейнерной площадки и организация на её территории ПЗТК помогут решить существующие проблемы скопления контейнеров в порту Восточный, а также значительно ускорит их выгрузку и отправку получателям без снижения эффективности таможенного контроля", - отметил начальник Находкинской таможни Константин Бондарев, слова которого приводятся в сообщении.По оценкам специалистов Находкинской таможни контейнерооборот в 2021 году увеличился на 30% в сравнении с 2020 годом, через порт Восточный ввезено более 170 тысяч контейнеров. Сегодня маршрут доставки товаров из Азии проходит через восточные портовые терминалы в регионы России и страны Евросоюза, что сокращает сроки доставки грузов и минимизирует транспортные тарифы. Текущая мощность терминала составляет порядка 29 тысяч TEU в год, под контейнеры задействовано два причала. В 2022 году в рамках второго этапа будет выделено три причала, с учетом модернизации и покупки новой техники мощность комплекса достигнет практически 90 тысяч TEU. Третий этап, который предполагает полномасштабное использование всех четырех причалов, увеличит мощность до 117 тысяч TEU. Общий объём инвестиций в данный проект составит свыше 800 миллионов рублей.АО "Восточный Порт" управляется единоличным исполнительным органом ОАО "УГМК".

https://ria.ru/20211209/marshrut-1762907149.html

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экономика, приморский край, восточный порт, россия