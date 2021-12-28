https://ria.ru/20211228/telefon-1765918014.html

Собянин рассказал о личной новогодней традиции

Собянин рассказал о личной новогодней традиции - РИА Новости, 28.12.2021

Собянин рассказал о личной новогодней традиции

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о личной традиции на Новый год, сообщив, что кладёт поближе телефон и смотрит, чтобы не позвонил заместитель и не сообщил о... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T22:45

2021-12-28T22:45

2021-12-28T22:45

общество

москва

сергей собянин

новый год

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о личной традиции на Новый год, сообщив, что кладёт поближе телефон и смотрит, чтобы не позвонил заместитель и не сообщил о какой-то проблеме.Он отметил, что такие звонки происходят не так часто, но в любой Новый год достаточно много чрезвычайных случаев. "Это моя традиция лет так 35", - уточнил мэр.Собянин пожелал москвичам хорошего настроения, уверенности в завтрашнем дне и здоровья.

https://ria.ru/20211228/podgotovka-1765908970.html

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общество, москва, сергей собянин, новый год