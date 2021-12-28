https://ria.ru/20211228/tela-1765811676.html

В Подмосковье нашли тела мужчины и женщины

В Подмосковье нашли тела мужчины и женщины - РИА Новости, 28.12.2021

В Подмосковье нашли тела мужчины и женщины

Тела мужчины и женщины без видимых следов насильственной смерти найдены в Люберцах в квартире запертой изнутри, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:59

2021-12-28T12:59

2021-12-28T12:59

происшествия

московская область (подмосковье)

люберцы

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Тела мужчины и женщины без видимых следов насильственной смерти найдены в Люберцах в квартире запертой изнутри, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.По словам Врадий, начата доследственная проверка по факту обнаружения в квартире тел 34-летнего мужчины и его 39-летней сожительницы.Отмечается, что в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства, приведшие к смерти мужчины и женщины. Следователи осмотрели место происшествия, проводят опросы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20211224/telo-1765398003.html

московская область (подмосковье)

люберцы

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2021

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происшествия, московская область (подмосковье), люберцы, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий