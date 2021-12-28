https://ria.ru/20211228/tela-1765811676.html
В Подмосковье нашли тела мужчины и женщины
В Подмосковье нашли тела мужчины и женщины - РИА Новости, 28.12.2021
В Подмосковье нашли тела мужчины и женщины
Тела мужчины и женщины без видимых следов насильственной смерти найдены в Люберцах в квартире запертой изнутри, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:59
2021-12-28T12:59
2021-12-28T12:59
происшествия
московская область (подмосковье)
люберцы
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Тела мужчины и женщины без видимых следов насильственной смерти найдены в Люберцах в квартире запертой изнутри, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.По словам Врадий, начата доследственная проверка по факту обнаружения в квартире тел 34-летнего мужчины и его 39-летней сожительницы.Отмечается, что в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства, приведшие к смерти мужчины и женщины. Следователи осмотрели место происшествия, проводят опросы, назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20211224/telo-1765398003.html
московская область (подмосковье)
люберцы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), люберцы, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий
В Подмосковье нашли тела мужчины и женщины
Тела мужчины и женщины нашли в подмосковных Люберцах в квартире, запертой изнутри