https://ria.ru/20211228/tekhnologii-1765761243.html

Чернышенко заявил о необходимости мер поддержки IT-отрасли

Чернышенко заявил о необходимости мер поддержки IT-отрасли - РИА Новости, 28.12.2021

Чернышенко заявил о необходимости мер поддержки IT-отрасли

Меры поддержки IT-отрасли являются технологической необходимостью перехода к новой экономике, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T09:04

2021-12-28T09:04

2021-12-28T09:04

экономика

технологии

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Меры поддержки IT-отрасли являются технологической необходимостью перехода к новой экономике, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.По словам вице-премьера, пандемия подстегнула цифровизацию и этот переход, позиции России в данной сфере высокие, она догоняет и обгоняет страны-лидеры. Импортозамещение будет происходить не только для инфраструктуры, но и для программного обеспечения, в котором РФ на 60-100% готова обеспечивать себя собственными решениями."Понятно, что это рыночные отношения и мы их в честной борьбе замещаем. С микроэлектроникой более сложная ситуация. Но следующий год даст рынку новый процессор и выведет несколько принципиально новых сквозных проектов в отечественной микроэлектронике", - добавил Чернышенко.

https://ria.ru/20211217/it-sfera-1764269360.html

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2021

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экономика, технологии, дмитрий чернышенко, россия