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Чернышенко заявил о необходимости мер поддержки IT-отрасли
Чернышенко заявил о необходимости мер поддержки IT-отрасли - РИА Новости, 28.12.2021
Чернышенко заявил о необходимости мер поддержки IT-отрасли
Меры поддержки IT-отрасли являются технологической необходимостью перехода к новой экономике, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T09:04
2021-12-28T09:04
экономика
технологии
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Меры поддержки IT-отрасли являются технологической необходимостью перехода к новой экономике, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.По словам вице-премьера, пандемия подстегнула цифровизацию и этот переход, позиции России в данной сфере высокие, она догоняет и обгоняет страны-лидеры. Импортозамещение будет происходить не только для инфраструктуры, но и для программного обеспечения, в котором РФ на 60-100% готова обеспечивать себя собственными решениями."Понятно, что это рыночные отношения и мы их в честной борьбе замещаем. С микроэлектроникой более сложная ситуация. Но следующий год даст рынку новый процессор и выведет несколько принципиально новых сквозных проектов в отечественной микроэлектронике", - добавил Чернышенко.
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экономика, технологии, дмитрий чернышенко, россия
09:04 28.12.2021
 
Чернышенко заявил о необходимости мер поддержки IT-отрасли

Вице-премьер Чернышенко: поддержка IT-отрасли необходима для перехода к новой экономике

© Depositphotos / IgorVetushkoЧеловека смотрит на плату через лупу
Человека смотрит на плату через лупу - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Depositphotos / IgorVetushko
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Меры поддержки IT-отрасли являются технологической необходимостью перехода к новой экономике, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Они (пакеты мер поддержки IT - ред.) дают огромный толчок к росту нашей цифровой индустрии - это не просто дань моде, а технологическая необходимость перехода к новой экономике", - сказал Чернышенко.
По словам вице-премьера, пандемия подстегнула цифровизацию и этот переход, позиции России в данной сфере высокие, она догоняет и обгоняет страны-лидеры. Импортозамещение будет происходить не только для инфраструктуры, но и для программного обеспечения, в котором РФ на 60-100% готова обеспечивать себя собственными решениями.
"Понятно, что это рыночные отношения и мы их в честной борьбе замещаем. С микроэлектроникой более сложная ситуация. Но следующий год даст рынку новый процессор и выведет несколько принципиально новых сквозных проектов в отечественной микроэлектронике", - добавил Чернышенко.
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17 декабря, 16:08
Меры поддержки IT-сферы работают, заявил Путин
 
ЭкономикаТехнологииДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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