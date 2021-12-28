Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211228/teatr-1765886710.html
Театр Армена Джигарханяна объединили с Театром сатиры
Театр Армена Джигарханяна объединили с Театром сатиры - РИА Новости, 28.12.2021
Театр Армена Джигарханяна объединили с Театром сатиры
Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна и Театр сатиры стали одним целым, сообщается на официальном сайте мэра столицы. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:56
2021-12-28T21:18
культура
москва
армен джигарханян
театр сатиры (москва)
московский драматический театр под руководством армена джигарханяна
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584619252_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_f7351edcffc6952ce79b926f4dd43f22.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна и Театр сатиры стали одним целым, сообщается на официальном сайте мэра столицы."Двадцать восьмого декабря приказом департамента культуры города Москвы Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры", — говорится в материале. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе депкульта, худруком станет Сергей Газаров, с начала октября 2020 года он руководит Театром сатиры, с декабря того же года — Театром Джигарханяна."У меня было время, чтобы близко познакомиться с Театром сатиры и его коллективом, понять круг задач. С театром Армена Джигарханяна мы проделали огромную работу, начали новый сезон, представили крупную премьеру. Я считаю, мы поработали хорошо. Работа в Театре сатиры также очень вдохновляет на обширный круг масштабных задач, но и, конечно, требует огромной вовлеченности", — отметил Газаров.Он пообещал сохранить идентичность обоих учреждений, добавив, что их объединение "откроет и новые возможности как для творчества, идей и сотрудничества, так и для коллективов"."На театральной карте Москвы появляется сильная творческая институция, объединяющая четыре сцены, как в центре города со своей сложившейся аудиторией, так и в районе университета с аудиторией, имеющей свое лицо. При этом, разумеется, имя Армена Борисовича не просто сохранится, оно встанет в общий ряд с его великими друзьями и коллегами, которыми славился Театр сатиры", — добавил худрук.В сентябре Театр Джигарханяна сменил название на "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна". Как пояснял Газаров, слово "прогресс" возвращает историческое наименование зданию, где раньше находился одноименный кинотеатр. Кроме того, у учреждения появился новый логотип. Это ромб — главный элемент фасада, само слово происходит от латинского rhombus, что означает вращательное движение, динамику и скорость. Руководитель театра отмечал, что этот знак "хорошо поддерживает смысл прогресса и стремление к изменениям", а также "отсылает к эмоциональности и энергии на сцене, к новым театральным формам и сценическим решениям". Новая концепция призвана "приучить людей к тому, что каждый наш спектакль будет продолжать именно эту линию — новизны, новых форм, новых способов взаимодействия артиста со зрителями, с материалом, с классикой, со сценой", говорил он.
https://ria.ru/20210928/shirvindt-1752150346.html
https://ria.ru/20211227/teatr-1764202173.html
https://ria.ru/20201211/dzhigarkhanyan-1588728569.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584619252_738:293:3077:2047_1920x0_80_0_0_ecffe6352af25c36b26c8f631bee6c88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, армен джигарханян, театр сатиры (москва), московский драматический театр под руководством армена джигарханяна, театр
17:56 28.12.2021 (обновлено: 21:18 28.12.2021)
 
Театр Армена Джигарханяна объединили с Театром сатиры

Театр Армена Джигарханяна реорганизовали путем присоединения к Театру сатиры

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАфиша Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна в Москве
Афиша Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна и Театр сатиры стали одним целым, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
"Двадцать восьмого декабря приказом департамента культуры города Москвы Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры", — говорится в материале.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе депкульта, худруком станет Сергей Газаров, с начала октября 2020 года он руководит Театром сатиры, с декабря того же года — Театром Джигарханяна.
"У меня было время, чтобы близко познакомиться с Театром сатиры и его коллективом, понять круг задач. С театром Армена Джигарханяна мы проделали огромную работу, начали новый сезон, представили крупную премьеру. Я считаю, мы поработали хорошо. Работа в Театре сатиры также очень вдохновляет на обширный круг масштабных задач, но и, конечно, требует огромной вовлеченности", — отметил Газаров.
Художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 13:03Культура
В Кремле сожалеют об уходе Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры
Он пообещал сохранить идентичность обоих учреждений, добавив, что их объединение "откроет и новые возможности как для творчества, идей и сотрудничества, так и для коллективов".
"На театральной карте Москвы появляется сильная творческая институция, объединяющая четыре сцены, как в центре города со своей сложившейся аудиторией, так и в районе университета с аудиторией, имеющей свое лицо. При этом, разумеется, имя Армена Борисовича не просто сохранится, оно встанет в общий ряд с его великими друзьями и коллегами, которыми славился Театр сатиры", — добавил худрук.
Слева направо: актрисы Галина Кашковская (Актриса, которой нет в распределении) и Полина Айрапетова (Полина, только что приехала из Италии) в сцене из спектакля Моцарт Дон Жуан. Генеральная репетиция в постановке Дмитрия Крымова в театре Мастерская Петра Фоменко в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
Вчера, 08:00Культура
Лишнего билетика не найдется? Лучшие спектакли года
В сентябре Театр Джигарханяна сменил название на "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна". Как пояснял Газаров, слово "прогресс" возвращает историческое наименование зданию, где раньше находился одноименный кинотеатр. Кроме того, у учреждения появился новый логотип. Это ромб — главный элемент фасада, само слово происходит от латинского rhombus, что означает вращательное движение, динамику и скорость. Руководитель театра отмечал, что этот знак "хорошо поддерживает смысл прогресса и стремление к изменениям", а также "отсылает к эмоциональности и энергии на сцене, к новым театральным формам и сценическим решениям". Новая концепция призвана "приучить людей к тому, что каждый наш спектакль будет продолжать именно эту линию — новизны, новых форм, новых способов взаимодействия артиста со зрителями, с материалом, с классикой, со сценой", говорил он.
Актер Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря 2020, 11:22Шоубиз
Цымбалюк-Романовская опубликовала любимый анекдот Джигарханяна
 
КультураМоскваАрмен ДжигарханянТеатр сатиры (Москва)Московский драматический театр под руководством Армена ДжигарханянаТеатр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13В Польше заявили, что НАТО и ЕС могут сдать Восточную Европу России
02:07Байден прокомментировал возможную встречу с Путиным
02:00На Украине назвали санкции против каналов "глумлением над свободой слова"
01:55В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналов
01:15Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопления
01:11Главный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия рака
01:02Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*
00:56Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев
00:49При взрыве в украинской больнице погибли два человека
00:42Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными
00:40Новак назвал причины газового кризиса в Европе
00:39Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации
00:30Вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов
00:27Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики
00:21Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы
00:12Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным
00:05Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
23:52Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности
23:44Дипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и Запада
23:43Почти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане
Лента новостейМолния
В Польше заявили, что НАТО и ЕС могут сдать Восточную Европу РоссииБайден прокомментировал возможную встречу с ПутинымНа Украине назвали санкции против каналов "глумлением над свободой слова"В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналовЭксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопленияГлавный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия ракаГосдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцевПри взрыве в украинской больнице погибли два человекаМигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими даннымиНовак назвал причины газового кризиса в ЕвропеМинздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинацииВступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантовНекоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотикиПрезидент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школыПрезидент Эстонии заявил о готовности встретиться с ПутинымМинздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревностиДипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и ЗападаПочти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане