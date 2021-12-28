https://ria.ru/20211228/teatr-1765886710.html

Театр Армена Джигарханяна объединили с Театром сатиры

Театр Армена Джигарханяна объединили с Театром сатиры - РИА Новости, 28.12.2021

Театр Армена Джигарханяна объединили с Театром сатиры

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна и Театр сатиры стали одним целым, сообщается на официальном сайте мэра столицы. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T17:56

2021-12-28T17:56

2021-12-28T21:18

культура

москва

армен джигарханян

театр сатиры (москва)

московский драматический театр под руководством армена джигарханяна

театр

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна и Театр сатиры стали одним целым, сообщается на официальном сайте мэра столицы."Двадцать восьмого декабря приказом департамента культуры города Москвы Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры", — говорится в материале. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе депкульта, худруком станет Сергей Газаров, с начала октября 2020 года он руководит Театром сатиры, с декабря того же года — Театром Джигарханяна."У меня было время, чтобы близко познакомиться с Театром сатиры и его коллективом, понять круг задач. С театром Армена Джигарханяна мы проделали огромную работу, начали новый сезон, представили крупную премьеру. Я считаю, мы поработали хорошо. Работа в Театре сатиры также очень вдохновляет на обширный круг масштабных задач, но и, конечно, требует огромной вовлеченности", — отметил Газаров.Он пообещал сохранить идентичность обоих учреждений, добавив, что их объединение "откроет и новые возможности как для творчества, идей и сотрудничества, так и для коллективов"."На театральной карте Москвы появляется сильная творческая институция, объединяющая четыре сцены, как в центре города со своей сложившейся аудиторией, так и в районе университета с аудиторией, имеющей свое лицо. При этом, разумеется, имя Армена Борисовича не просто сохранится, оно встанет в общий ряд с его великими друзьями и коллегами, которыми славился Театр сатиры", — добавил худрук.В сентябре Театр Джигарханяна сменил название на "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна". Как пояснял Газаров, слово "прогресс" возвращает историческое наименование зданию, где раньше находился одноименный кинотеатр. Кроме того, у учреждения появился новый логотип. Это ромб — главный элемент фасада, само слово происходит от латинского rhombus, что означает вращательное движение, динамику и скорость. Руководитель театра отмечал, что этот знак "хорошо поддерживает смысл прогресса и стремление к изменениям", а также "отсылает к эмоциональности и энергии на сцене, к новым театральным формам и сценическим решениям". Новая концепция призвана "приучить людей к тому, что каждый наш спектакль будет продолжать именно эту линию — новизны, новых форм, новых способов взаимодействия артиста со зрителями, с материалом, с классикой, со сценой", говорил он.

https://ria.ru/20210928/shirvindt-1752150346.html

https://ria.ru/20211227/teatr-1764202173.html

https://ria.ru/20201211/dzhigarkhanyan-1588728569.html

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