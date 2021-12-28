В Ярославской области утвердили предельные тарифы на пассажирские перевозки
В Ярославской области утвердили предельные тарифы на пассажирские перевозки на 2022 год
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области по итогам рассмотрения обращений администраций муниципальных образований и перевозчиков установил предельные тарифы на пассажирские перевозки на 2022 год, сообщает правительство региона.
"Предельные тарифы определены по результатам экономической экспертизы представленных документов, в которых перевозчики обосновали затраты своих предприятий по перевозке пассажиров. Необходимость изменений обусловлена ростом цен на топливо, запасные части, индексацией заработной платы, влиянием инфляции. С учетом соблюдения баланса интересов пассажиров и перевозчиков было сделано все возможное, чтобы рост был минимальным", - цитирует пресс-служба областного правительства и.о. директора департамента Марию Сачкову.
По информации правительства области пересмотрены предельные тарифы на муниципальных маршрутах в Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Любимском, Мышкинском районах с ростом от 1,7% до 4,2% к уровню тарифов 2021 года. В Гаврилов-Яме, Любиме, Мышкине увеличение в среднем составит 4,3%. В Угличе предельный тариф не менялся два года. С 2022 года он повышается с 20 до 22 рублей за разовую поездку. В Рыбинске с 1 января предельный тариф на проезд в автобусе и троллейбусе установлен в размере 26 рублей за разовую поездку.
Как пояснили в профильном департаменте правительства области, тарифы являются предельными, то есть выше них поднимать стоимость проезда нельзя. Стоимость проезда может быть ниже утвержденных предельных тарифов. Принятые изменения вступают в силу с 1 января. После этого организатор перевозок либо перевозчик устанавливает стоимость проезда для населения с учетом утвержденного максимума и дату вступления ее в силу.
"Все уровни тарифов на пассажирские перевозки согласованы членами общественного совета при областном департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов", - подчеркивает областное правительство.