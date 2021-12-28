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В Ярославской области утвердили предельные тарифы на пассажирские перевозки

В Ярославской области утвердили предельные тарифы на пассажирские перевозки - РИА Новости, 28.12.2021

В Ярославской области утвердили предельные тарифы на пассажирские перевозки

Департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области по итогам рассмотрения обращений администраций муниципальных образований и перевозчиков... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:06

2021-12-28T14:06

2021-12-28T14:06

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области по итогам рассмотрения обращений администраций муниципальных образований и перевозчиков установил предельные тарифы на пассажирские перевозки на 2022 год, сообщает правительство региона."Предельные тарифы определены по результатам экономической экспертизы представленных документов, в которых перевозчики обосновали затраты своих предприятий по перевозке пассажиров. Необходимость изменений обусловлена ростом цен на топливо, запасные части, индексацией заработной платы, влиянием инфляции. С учетом соблюдения баланса интересов пассажиров и перевозчиков было сделано все возможное, чтобы рост был минимальным", - цитирует пресс-служба областного правительства и.о. директора департамента Марию Сачкову.По информации правительства области пересмотрены предельные тарифы на муниципальных маршрутах в Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Любимском, Мышкинском районах с ростом от 1,7% до 4,2% к уровню тарифов 2021 года. В Гаврилов-Яме, Любиме, Мышкине увеличение в среднем составит 4,3%. В Угличе предельный тариф не менялся два года. С 2022 года он повышается с 20 до 22 рублей за разовую поездку. В Рыбинске с 1 января предельный тариф на проезд в автобусе и троллейбусе установлен в размере 26 рублей за разовую поездку.Как пояснили в профильном департаменте правительства области, тарифы являются предельными, то есть выше них поднимать стоимость проезда нельзя. Стоимость проезда может быть ниже утвержденных предельных тарифов. Принятые изменения вступают в силу с 1 января. После этого организатор перевозок либо перевозчик устанавливает стоимость проезда для населения с учетом утвержденного максимума и дату вступления ее в силу."Все уровни тарифов на пассажирские перевозки согласованы членами общественного совета при областном департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов", - подчеркивает областное правительство.

https://ria.ru/20211223/dispanserizatsiya-1765158111.html

https://ria.ru/20211123/futbol-1760348926.html

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ярославская область

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общество, рыбинск, ярославская область, мышкин, гаврилов-ям