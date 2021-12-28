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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211228/taliby-1765771565.html
Талибы открыли огонь по протестующим у бывшего министерства по делам женщин
Талибы открыли огонь по протестующим у бывшего министерства по делам женщин - РИА Новости, 28.12.2021
Талибы открыли огонь по протестующим у бывшего министерства по делам женщин
"Талибан"* открыл стрельбу по протестующим в Кабуле у бывшего министерства по делам женщин, сообщила РИА Новости участница акции. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:23
2021-12-28T12:27
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
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КАБУЛ, 28 дек — РИА Новости. "Талибан"* открыл стрельбу по протестующим в Кабуле у бывшего министерства по делам женщин, сообщила РИА Новости участница акции.Вышедшие на улицы требовали "работы, еды и свободы". "Талибы открыли огонь &lt;…&gt;, чтобы остановить или пресечь протест", — сказала собеседница агентства. По ее словам, фото- и видеосъемка на акции запрещены.Данных о пострадавших пока нет.В конце лета на фоне вывода американского контингента талибы захватили власть в Афганистане и уже в сентябре назначили временное правительство, куда вошли представители движения и дружественных ему группировок. Возглавил кабинет Мохаммад Хасан Ахунд, который, как и многие министры, находится под санкциями ООН."Талибан"* упразднил министерство по делам женщин. Сейчас женщины не могут свободно выходить на улицу, пользоваться косметикой, показывать лицо в общественных местах. Решается вопрос об образовании для девочек и участии девушек в спортивных мероприятиях.С сентября женщины периодически выходят на акции протеста против ущемления своих прав. Они требуют обеспечить им участие в основных сферах жизни — образовании, работе, управлении страной. Талибы, в свою очередь, заявляют, что действуют в рамках шариата.В 1996-2001 годах, когда Афганистаном управляли талибы, женщины были обязаны носить паранджу, не могли свободно передвигаться и появляться на публике, получать образование, выбирать профессию, лечиться у докторов-мужчин, фотографироваться и так далее. Нарушения влекли за собой телесные наказания или казнь. При этом в шариате нет закона, предписывающего прятать лицо и руки или запрещающего учиться и работать.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
10:23 28.12.2021 (обновлено: 12:27 28.12.2021)
 
Талибы открыли огонь по протестующим у бывшего министерства по делам женщин

Талибы открыли огонь по протестующим в Кабуле у бывшего министерства по делам женщин

© REUTERS / Ali KharaЧлен движения "Талибан"* стреляет в воздух во время акции протеста у бывшего Министерства по делам женщин в Кабуле
Член движения Талибан* стреляет в воздух во время акции протеста у бывшего Министерства по делам женщин в Кабуле - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Ali Khara
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КАБУЛ, 28 дек — РИА Новости. "Талибан"* открыл стрельбу по протестующим в Кабуле у бывшего министерства по делам женщин, сообщила РИА Новости участница акции.
Вышедшие на улицы требовали "работы, еды и свободы".
"Талибы открыли огонь <…>, чтобы остановить или пресечь протест", — сказала собеседница агентства. По ее словам, фото- и видеосъемка на акции запрещены.
Данных о пострадавших пока нет.
В конце лета на фоне вывода американского контингента талибы захватили власть в Афганистане и уже в сентябре назначили временное правительство, куда вошли представители движения и дружественных ему группировок. Возглавил кабинет Мохаммад Хасан Ахунд, который, как и многие министры, находится под санкциями ООН.
"Талибан"* упразднил министерство по делам женщин. Сейчас женщины не могут свободно выходить на улицу, пользоваться косметикой, показывать лицо в общественных местах. Решается вопрос об образовании для девочек и участии девушек в спортивных мероприятиях.
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С сентября женщины периодически выходят на акции протеста против ущемления своих прав. Они требуют обеспечить им участие в основных сферах жизни — образовании, работе, управлении страной. Талибы, в свою очередь, заявляют, что действуют в рамках шариата.
В 1996-2001 годах, когда Афганистаном управляли талибы, женщины были обязаны носить паранджу, не могли свободно передвигаться и появляться на публике, получать образование, выбирать профессию, лечиться у докторов-мужчин, фотографироваться и так далее. Нарушения влекли за собой телесные наказания или казнь. При этом в шариате нет закона, предписывающего прятать лицо и руки или запрещающего учиться и работать.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанАфганистан
 
 
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