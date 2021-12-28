https://ria.ru/20211228/swift-1765750657.html

Никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT нет, заявили в МИД

Никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT нет, заявили в МИД - РИА Новости, 28.12.2021

Никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT нет, заявили в МИД

Никаких реальных перспектив отключения России от международной межбанковской системы SWIFT не просматривается, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T03:06

2021-12-28T03:06

2021-12-28T03:06

в мире

украина

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

swift

россия

дмитрий биричевский

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Никаких реальных перспектив отключения России от международной межбанковской системы SWIFT не просматривается, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.Ранее СМИ сообщали, что Запад обсуждает ряд жестких санкций против России из-за Украины, в числе возможных ограничений называлось отключение РФ от SWIFT. В России в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT создана своя Система передачи финансовых сообщений Банка России. При этом в декабре агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с готовящимся пакетом ограничений, писало, что Запад считает проблематичным отключение России от SWIFT.РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20211220/swift-1764559373.html

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в мире, украина, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), swift, россия, дмитрий биричевский