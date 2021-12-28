Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211228/sud-1765920002.html
В Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спор
В Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спор - РИА Новости, 28.12.2021
В Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спор
Тюменский облсуд приговорил к 17 и 14 годам колонии строгого режима двух жителей села Абатское по обвинению в убийстве из хулиганских побуждений и пособничестве РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T23:36
2021-12-28T23:57
происшествия
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
ТЮМЕНЬ, 28 дек — РИА Новости. Тюменский облсуд приговорил к 17 и 14 годам колонии строгого режима двух жителей села Абатское по обвинению в убийстве из хулиганских побуждений и пособничестве такому преступлению, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в Telegram-канале.Убитый был односельчанином обвиняемых, с сентября 2015 года он числился пропавшим без вести. Преступление было раскрыто весной 2021 года."Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя села Абатское Дмитрия Татьяненко и его 32-летнего сообщника Дмитрия Гостюхина. Татьяненко признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений (п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его сообщник Гостюхин — в пособничестве в убийстве (ч. 5 ст. 33, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении суда.Следствием и судом установлено, что в ночь на 19 сентября 2015 года между 19-летним и 26-летним нетрезвыми жителями села случился спор, и младший решил доказать приятелю, что способен убить первого встречного. На автомобиле они подобрали пьяного незнакомца, который шел из гостей домой и согласился, чтобы его подвезли. На соседней улице обвиняемые избили мужчину, потом отвезли в лес, пособник дал приятелю штыковую лопату, острием которой он трижды ударил жертву по голове. От полученных ран мужчина умер. Тело преступники оттащили вглубь леса, а на следующий день убийца вернулся и утопил его в болоте."Фигуранты рассказали об обстоятельствах совершенного преступления. В указанном месте человеческие останки были обнаружены. Назначен и проведен комплекс экспертиз — судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и другие", - сообщили в пресс-службе СУ СК по Тюменской области.Убийцу судья приговорил к 17 годам, его пособника — к 14 годам колонии строгого режима, после тюрьмы они будут ограничены в передвижении еще год. Помимо этого, суд взыскал с осужденных в пользу родных погибшего 5 млн рублей в возмещение морального вреда.Утоняется, что приговор не вступил еще в законную силу.
https://ria.ru/20211227/ubiystvo-1765602903.html
https://ria.ru/20211227/sud-1765625411.html
тюменская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
23:36 28.12.2021 (обновлено: 23:57 28.12.2021)
 
В Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спор

Тюменский облсуд приговорил двух мужчин к 17 и 14 годам колонии за убийство на спор

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 28 дек — РИА Новости. Тюменский облсуд приговорил к 17 и 14 годам колонии строгого режима двух жителей села Абатское по обвинению в убийстве из хулиганских побуждений и пособничестве такому преступлению, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в Telegram-канале.
Убитый был односельчанином обвиняемых, с сентября 2015 года он числился пропавшим без вести. Преступление было раскрыто весной 2021 года.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
Вчера, 09:57
Троих жителей Омской области будут судить за жестокое убийство мужчины
"Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя села Абатское Дмитрия Татьяненко и его 32-летнего сообщника Дмитрия Гостюхина. Татьяненко признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений (п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его сообщник Гостюхин — в пособничестве в убийстве (ч. 5 ст. 33, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении суда.
Следствием и судом установлено, что в ночь на 19 сентября 2015 года между 19-летним и 26-летним нетрезвыми жителями села случился спор, и младший решил доказать приятелю, что способен убить первого встречного. На автомобиле они подобрали пьяного незнакомца, который шел из гостей домой и согласился, чтобы его подвезли. На соседней улице обвиняемые избили мужчину, потом отвезли в лес, пособник дал приятелю штыковую лопату, острием которой он трижды ударил жертву по голове. От полученных ран мужчина умер. Тело преступники оттащили вглубь леса, а на следующий день убийца вернулся и утопил его в болоте.
"Фигуранты рассказали об обстоятельствах совершенного преступления. В указанном месте человеческие останки были обнаружены. Назначен и проведен комплекс экспертиз — судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и другие", - сообщили в пресс-службе СУ СК по Тюменской области.
Убийцу судья приговорил к 17 годам, его пособника — к 14 годам колонии строгого режима, после тюрьмы они будут ограничены в передвижении еще год. Помимо этого, суд взыскал с осужденных в пользу родных погибшего 5 млн рублей в возмещение морального вреда.
Утоняется, что приговор не вступил еще в законную силу.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
Вчера, 11:50
В Перми мужчине, убившему беременную жену и тестя, дали пожизненный срок
 
ПроисшествияТюменская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Байден прокомментировал возможную встречу с Путиным
02:00На Украине назвали санкции против каналов "глумлением над свободой слова"
01:55В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналов
01:15Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопления
01:11Главный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия рака
01:02Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*
00:56Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев
00:49При взрыве в украинской больнице погибли два человека
00:42Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными
00:40Новак назвал причины газового кризиса в Европе
00:39Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации
00:30Вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов
00:27Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики
00:21Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы
00:12Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным
00:05Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
23:52Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности
23:44Дипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и Запада
23:43Почти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане
23:36В Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спор
Лента новостейМолния
Байден прокомментировал возможную встречу с ПутинымНа Украине назвали санкции против каналов "глумлением над свободой слова"В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналовЭксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопленияГлавный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия ракаГосдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцевПри взрыве в украинской больнице погибли два человекаМигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими даннымиНовак назвал причины газового кризиса в ЕвропеМинздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинацииВступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантовНекоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотикиПрезидент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школыПрезидент Эстонии заявил о готовности встретиться с ПутинымМинздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревностиДипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и ЗападаПочти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в СуданеВ Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спор