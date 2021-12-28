https://ria.ru/20211228/sud-1765920002.html

В Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спор

В Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спор - РИА Новости, 28.12.2021

В Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спор

Тюменский облсуд приговорил к 17 и 14 годам колонии строгого режима двух жителей села Абатское по обвинению в убийстве из хулиганских побуждений и пособничестве РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T23:36

2021-12-28T23:36

2021-12-28T23:57

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 28 дек — РИА Новости. Тюменский облсуд приговорил к 17 и 14 годам колонии строгого режима двух жителей села Абатское по обвинению в убийстве из хулиганских побуждений и пособничестве такому преступлению, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в Telegram-канале.Убитый был односельчанином обвиняемых, с сентября 2015 года он числился пропавшим без вести. Преступление было раскрыто весной 2021 года."Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя села Абатское Дмитрия Татьяненко и его 32-летнего сообщника Дмитрия Гостюхина. Татьяненко признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений (п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его сообщник Гостюхин — в пособничестве в убийстве (ч. 5 ст. 33, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении суда.Следствием и судом установлено, что в ночь на 19 сентября 2015 года между 19-летним и 26-летним нетрезвыми жителями села случился спор, и младший решил доказать приятелю, что способен убить первого встречного. На автомобиле они подобрали пьяного незнакомца, который шел из гостей домой и согласился, чтобы его подвезли. На соседней улице обвиняемые избили мужчину, потом отвезли в лес, пособник дал приятелю штыковую лопату, острием которой он трижды ударил жертву по голове. От полученных ран мужчина умер. Тело преступники оттащили вглубь леса, а на следующий день убийца вернулся и утопил его в болоте."Фигуранты рассказали об обстоятельствах совершенного преступления. В указанном месте человеческие останки были обнаружены. Назначен и проведен комплекс экспертиз — судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и другие", - сообщили в пресс-службе СУ СК по Тюменской области.Убийцу судья приговорил к 17 годам, его пособника — к 14 годам колонии строгого режима, после тюрьмы они будут ограничены в передвижении еще год. Помимо этого, суд взыскал с осужденных в пользу родных погибшего 5 млн рублей в возмещение морального вреда.Утоняется, что приговор не вступил еще в законную силу.

https://ria.ru/20211227/ubiystvo-1765602903.html

https://ria.ru/20211227/sud-1765625411.html

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происшествия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), россия