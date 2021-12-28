https://ria.ru/20211228/sud-1765808440.html

Минюст и Роскомнадзор поддержали в суде иск о ликвидации "Мемориала"*

Минюст и Роскомнадзор поддержали в суде иск о ликвидации "Мемориала"* - РИА Новости, 28.12.2021

Минюст и Роскомнадзор поддержали в суде иск о ликвидации "Мемориала"*

Представители Минюста и Роскомнадзора поддержали иск о ликвидации международного "Мемориала"* (признан иноагентом), передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:47

2021-12-28T12:47

2021-12-28T12:47

ссср

москва

генеральная прокуратура рф

мемориал

правозащитный центр "мемориал"

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Представители Минюста и Роскомнадзора поддержали иск о ликвидации международного "Мемориала"* (признан иноагентом), передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда РФ."Неоднократность нарушений доказана, подтверждена судебными актами", - сказала представитель Минюста, отметив, что ответчик продолжает действовать с нарушениями закона."Никакие заслуги и общественная значимость не может оправдывать эти нарушения", - добавила онаПредставитель Роскомнадзора также поддержала иск Генпрокуратуры.Ожидается, что решение по иску будет принято сегодня.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации "Международного мемориала"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"* (рассмотрение назначено на 29 декабря).В качестве аргументов ведомство сослалось на систематическое неуказание статуса иноагента обеими организациями. Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности ПЦ оправдание террористических и экстремистских организаций.Юристы "Мемориала"* в свою очередь просили не применять такую строгую меру ответственности, как ликвидация, отметив, что уже получили и оплатили штрафы за нарушения.Они приобщили международные награды, полученные "Мемориалом"*, изданные им книги, обращения граждан в защиту. Адвокаты указывали, что организация уже приспособилась к требованиям закона и давно не допускала публикаций без маркировки, соответствующие метки стоят даже на визитках руководителей.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.*Организация признана в России иностранным агентом

https://ria.ru/20211228/sud-1765792272.html

https://ria.ru/20211209/putin-1763033539.html

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ссср, москва, генеральная прокуратура рф, мемориал, правозащитный центр "мемориал", россия