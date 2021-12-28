https://ria.ru/20211228/sud-1765802052.html

Сторонник ИГ* получил 19 лет колонии за план взорвать суд в Москве

Сторонник ИГ* получил 19 лет колонии за план взорвать суд в Москве - РИА Новости, 28.12.2021

Сторонник ИГ* получил 19 лет колонии за план взорвать суд в Москве

Гражданин одной из республик Центральной Азии, планировавший взорвать Второй западный окружной военный суд в Москве, получил за это от него же 19 лет колонии... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:21

2021-12-28T12:21

2021-12-28T12:43

москва

исламское государство

россия

происшествия

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

криминал

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Гражданин одной из республик Центральной Азии, планировавший взорвать Второй западный окружной военный суд в Москве, получил за это от него же 19 лет колонии строго режима, приговор вступил в силу, сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Москве и Московской области."В результате проведенного следственным подразделением УФСБ России по городу Москве и Московской области расследования уголовного дела собраны исчерпывающие доказательства виновности Умарова А.С. в приготовлении к совершению террористического акта в здании Второго западного военного суда путем подрыва самодельного взрывного устройства", - говорится в пресс-релизе.Было установлено, что для совершения задуманного Умаров устроился разнорабочим в российскую семью, проживающую в загородном доме. По инструкциям, полученным от лидеров запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство*", Умаров приобрел в хозяйственном магазине химические вещества для бомбы, а также поражающие элементы к ней и, собрав их в единое взрывное устройство, спрятал взрывное устройство в примыкающей к дому лесополосе."После совершения теракта злоумышленник планировал выехать на Ближний Восток в зону боевых действий и примкнуть к террористическим группировкам", - отмечается в пресс-релизе.В ноябре 2020 года сотрудники ФСБ задержали Умарова в одном из подмосковных поселков. В ходе осмотра местности оперативники обнаружили схрон, в котором находились самодельная бомба, элементы электропитания, флаг с символикой ИГ*, сменная одежда и средства связи."Вторым западным военным судом Умаров приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима", - говорится в сообщении.*Организация признана в России террористической и запрещена

https://ria.ru/20211224/terakt-1765399208.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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москва, исламское государство, россия, происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), криминал