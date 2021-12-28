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Сторонник ИГ* получил 19 лет колонии за план взорвать суд в Москве
Сторонник ИГ* получил 19 лет колонии за план взорвать суд в Москве - РИА Новости, 28.12.2021
Сторонник ИГ* получил 19 лет колонии за план взорвать суд в Москве
Гражданин одной из республик Центральной Азии, планировавший взорвать Второй западный окружной военный суд в Москве, получил за это от него же 19 лет колонии... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:21
2021-12-28T12:43
москва
исламское государство
россия
происшествия
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
криминал
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Гражданин одной из республик Центральной Азии, планировавший взорвать Второй западный окружной военный суд в Москве, получил за это от него же 19 лет колонии строго режима, приговор вступил в силу, сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Москве и Московской области."В результате проведенного следственным подразделением УФСБ России по городу Москве и Московской области расследования уголовного дела собраны исчерпывающие доказательства виновности Умарова А.С. в приготовлении к совершению террористического акта в здании Второго западного военного суда путем подрыва самодельного взрывного устройства", - говорится в пресс-релизе.Было установлено, что для совершения задуманного Умаров устроился разнорабочим в российскую семью, проживающую в загородном доме. По инструкциям, полученным от лидеров запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство*", Умаров приобрел в хозяйственном магазине химические вещества для бомбы, а также поражающие элементы к ней и, собрав их в единое взрывное устройство, спрятал взрывное устройство в примыкающей к дому лесополосе."После совершения теракта злоумышленник планировал выехать на Ближний Восток в зону боевых действий и примкнуть к террористическим группировкам", - отмечается в пресс-релизе.В ноябре 2020 года сотрудники ФСБ задержали Умарова в одном из подмосковных поселков. В ходе осмотра местности оперативники обнаружили схрон, в котором находились самодельная бомба, элементы электропитания, флаг с символикой ИГ*, сменная одежда и средства связи."Вторым западным военным судом Умаров приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима", - говорится в сообщении.*Организация признана в России террористической и запрещена
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россия
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москва, исламское государство, россия, происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), криминал
12:21 28.12.2021 (обновлено: 12:43 28.12.2021)
 
Сторонник ИГ* получил 19 лет колонии за план взорвать суд в Москве

Стороннику ИГ* дали 19 лет колонии за план взорвать военный суд в Москве

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Гражданин одной из республик Центральной Азии, планировавший взорвать Второй западный окружной военный суд в Москве, получил за это от него же 19 лет колонии строго режима, приговор вступил в силу, сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Москве и Московской области.
"В результате проведенного следственным подразделением УФСБ России по городу Москве и Московской области расследования уголовного дела собраны исчерпывающие доказательства виновности Умарова А.С. в приготовлении к совершению террористического акта в здании Второго западного военного суда путем подрыва самодельного взрывного устройства", - говорится в пресс-релизе.
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Было установлено, что для совершения задуманного Умаров устроился разнорабочим в российскую семью, проживающую в загородном доме. По инструкциям, полученным от лидеров запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство*", Умаров приобрел в хозяйственном магазине химические вещества для бомбы, а также поражающие элементы к ней и, собрав их в единое взрывное устройство, спрятал взрывное устройство в примыкающей к дому лесополосе.
"После совершения теракта злоумышленник планировал выехать на Ближний Восток в зону боевых действий и примкнуть к террористическим группировкам", - отмечается в пресс-релизе.
В ноябре 2020 года сотрудники ФСБ задержали Умарова в одном из подмосковных поселков. В ходе осмотра местности оперативники обнаружили схрон, в котором находились самодельная бомба, элементы электропитания, флаг с символикой ИГ*, сменная одежда и средства связи.
"Вторым западным военным судом Умаров приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима", - говорится в сообщении.
*Организация признана в России террористической и запрещена
 
МоскваИсламское государствоРоссияПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Криминал
 
 
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