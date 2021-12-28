https://ria.ru/20211228/sud-1765797176.html

На Алтае дали срок многодетной матери, истязавшей и спаивавшей детей

На Алтае дали срок многодетной матери, истязавшей и спаивавшей детей - РИА Новости, 28.12.2021

На Алтае дали срок многодетной матери, истязавшей и спаивавшей детей

Мать восьмерых детей, которая истязала и морила их голодом, а также спаивала старшую дочь, осудили на 4 года колонии в Алтайском крае, сообщают в региональной... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:02

2021-12-28T12:02

2021-12-28T12:02

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БАРНАУЛ, 28 дек - РИА Новости. Мать восьмерых детей, которая истязала и морила их голодом, а также спаивала старшую дочь, осудили на 4 года колонии в Алтайском крае, сообщают в региональной прокуратуре."Калманский районный суд Алтайского края вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего), ч. 2 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража)", - говорится в сообщении.Установлено, что в семье проживало восемь детей в возрасте от года до 16 лет."При этом женщина должным образом не заботилась о несовершеннолетних, на длительное время оставляла их одних, истязала и наносила побои. Были периоды, когда дети голодали, находились без одежды по погоде. В период с июня 2020 по май 2021 года женщина систематически употребляла спиртные напитки, вовлекая в это занятие старшую дочь и ее друзей", - уточнили в надзорном ведомстве.Алкоголь женщина покупала в том числе на детские пособия. Детей из семьи изъяли и поместили в специализированные учреждения, мать лишили родительских прав.Как сообщили ранее в СУСК по региону, в марте женщина украла деньги из дома своей приятельницы."Судом женщине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - резюмируют в прокуратуре.

https://ria.ru/20211221/mat-1764636366.html

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происшествия, общество, алтайский край, россия