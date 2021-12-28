https://ria.ru/20211228/sud-1765793959.html
Нижегородец, натравивший собаку на соседа, предстанет перед судом
Нижегородец, натравивший собаку на соседа, предстанет перед судом - РИА Новости, 28.12.2021
Нижегородец, натравивший собаку на соседа, предстанет перед судом
Житель поселка Красный Кирпичник города Шахуньи, натравивший собаку на односельчанина и попытавшийся задушить его, а ранее напавший на участкового, предстанет... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:48
2021-12-28T11:48
2021-12-28T11:48
происшествия
шахунья
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек — РИА Новости. Житель поселка Красный Кирпичник города Шахуньи, натравивший собаку на односельчанина и попытавшийся задушить его, а ранее напавший на участкового, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, днем 27 октября на улице в поселке Красный Кирпичник обвиняемый дал своей собаке команду напасть на соседа, после чего она набросилась на 68-летнего мужчину и покусала его. Затем обвиняемый избил лежащего на земле потерпевшего и попытался его задушить. Только благодаря неравнодушным очевидцам, которые оттащили нападавшего, пенсионер остался жив.Кроме того, сообщает СУСК, 5 сентября обвиняемый применил насилие в отношении участкового уполномоченного, а также угрожал полицейским, вырвав штакетник из забора и замахиваясь им на правоохранителей. Действия мужчины пресекли полицейские, которые прибыли в поселок по заявлению местного жителя."Расследование двух уголовных дел по обвинению 45-летнего гражданина в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ (покушение на убийство) и статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) завершено. В настоящее время оба уголовных дела направлены в суд", - говорится в сообщении регионального СУСК.Максимальное наказание по одной из статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
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происшествия, шахунья, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Нижегородец, натравивший собаку на соседа, предстанет перед судом
В Нижегородской области будут судить мужчину, натравившего собаку на соседа
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек — РИА Новости.
Житель поселка Красный Кирпичник города Шахуньи
, натравивший собаку на односельчанина и попытавшийся задушить его, а ранее напавший на участкового, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области
.
По версии следствия, днем 27 октября на улице в поселке Красный Кирпичник обвиняемый дал своей собаке команду напасть на соседа, после чего она набросилась на 68-летнего мужчину и покусала его. Затем обвиняемый избил лежащего на земле потерпевшего и попытался его задушить. Только благодаря неравнодушным очевидцам, которые оттащили нападавшего, пенсионер остался жив.
Кроме того, сообщает СУСК, 5 сентября обвиняемый применил насилие в отношении участкового уполномоченного, а также угрожал полицейским, вырвав штакетник из забора и замахиваясь им на правоохранителей. Действия мужчины пресекли полицейские, которые прибыли в поселок по заявлению местного жителя.
"Расследование двух уголовных дел по обвинению 45-летнего гражданина в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ (покушение на убийство) и статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) завершено. В настоящее время оба уголовных дела направлены в суд", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Максимальное наказание по одной из статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.