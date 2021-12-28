https://ria.ru/20211228/sud-1765792272.html

Прокурор обвинил "Мемориал"* в искажении памяти о войне

Прокурор обвинил "Мемориал"* в искажении памяти о войне - РИА Новости, 28.12.2021

Прокурор обвинил "Мемориал"* в искажении памяти о войне

Международный "Мемориал"* (признан в РФ иноагентом) искажает память о Великой Отечественной войне и создает лживый образ СССР, заявил прокурор в Верховном суде. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:41

2021-12-28T11:41

2021-12-28T12:40

ссср

москва

верховный суд рф

генеральная прокуратура рф

мемориал

правозащитный центр "мемориал"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761305284_0:93:2907:1728_1920x0_80_0_0_fe8af5faee8babacbd5edb9322aaf47b.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Международный "Мемориал"* (признан в РФ иноагентом) искажает память о Великой Отечественной войне и создает лживый образ СССР, заявил прокурор в Верховном суде."Международный "Мемориал*" создавался как организация по увековечиванию памяти, а сейчас практически полностью сосредоточился на том, чтобы искажать историческую память, в первую очередь, о Великой Отечественной войне", - сказал представитель Генпрокуратуры.По его мнению, организация "создает лживый образ СССР как террористического государства". Он напомнил, что с 1991 года только Генпрокуратура реабилитировала 500 тысяч человек, а МВД — 3 миллиона, работа продолжается. Между тем, подчеркнул прокурор, "Мемориал"* ни разу не обратился к ним за реабилитацией осужденных."Мы вынуждены наблюдать за попытками реабилитировать нацистских преступников. Это потому, что кто-то за это платит — и это подлинная причина, почему "Мемориал"* так тщательно борется против того, чтобы открыто называть себя иноагентом", - добавил он.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации "Международного мемориала"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"* (рассмотрение назначено на 29 декабря).В качестве аргументов ведомство сослалось на систематическое неуказание статуса иноагента обеими организациями. Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности ПЦ оправдание террористических и экстремистских организаций.Юристы "Мемориала"* в свою очередь просили не применять такую строгую меру ответственности, как ликвидация, отметив, что уже получили и оплатили штрафы за нарушения.Они приобщили международные награды, полученные "Мемориалом"*, изданные им книги, обращения граждан в защиту. Адвокаты указывали, что организация уже приспособилась к требованиям закона и давно не допускала публикаций без маркировки, соответствующие метки стоят даже на визитках руководителей.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.*Организация признана в России иностранным агентом

https://ria.ru/20211227/memorial-1765604246.html

https://ria.ru/20211223/memorial-1765078589.html

ссср

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, москва, верховный суд рф, генеральная прокуратура рф, мемориал, правозащитный центр "мемориал", россия