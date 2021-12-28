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Прокурор обвинил "Мемориал"* в искажении памяти о войне
Прокурор обвинил "Мемориал"* в искажении памяти о войне - РИА Новости, 28.12.2021
Прокурор обвинил "Мемориал"* в искажении памяти о войне
Международный "Мемориал"* (признан в РФ иноагентом) искажает память о Великой Отечественной войне и создает лживый образ СССР, заявил прокурор в Верховном суде. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:41
2021-12-28T12:40
ссср
москва
верховный суд рф
генеральная прокуратура рф
мемориал
правозащитный центр "мемориал"
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Международный "Мемориал"* (признан в РФ иноагентом) искажает память о Великой Отечественной войне и создает лживый образ СССР, заявил прокурор в Верховном суде."Международный "Мемориал*" создавался как организация по увековечиванию памяти, а сейчас практически полностью сосредоточился на том, чтобы искажать историческую память, в первую очередь, о Великой Отечественной войне", - сказал представитель Генпрокуратуры.По его мнению, организация "создает лживый образ СССР как террористического государства". Он напомнил, что с 1991 года только Генпрокуратура реабилитировала 500 тысяч человек, а МВД — 3 миллиона, работа продолжается. Между тем, подчеркнул прокурор, "Мемориал"* ни разу не обратился к ним за реабилитацией осужденных."Мы вынуждены наблюдать за попытками реабилитировать нацистских преступников. Это потому, что кто-то за это платит — и это подлинная причина, почему "Мемориал"* так тщательно борется против того, чтобы открыто называть себя иноагентом", - добавил он.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации "Международного мемориала"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"* (рассмотрение назначено на 29 декабря).В качестве аргументов ведомство сослалось на систематическое неуказание статуса иноагента обеими организациями. Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности ПЦ оправдание террористических и экстремистских организаций.Юристы "Мемориала"* в свою очередь просили не применять такую строгую меру ответственности, как ликвидация, отметив, что уже получили и оплатили штрафы за нарушения.Они приобщили международные награды, полученные "Мемориалом"*, изданные им книги, обращения граждан в защиту. Адвокаты указывали, что организация уже приспособилась к требованиям закона и давно не допускала публикаций без маркировки, соответствующие метки стоят даже на визитках руководителей.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.*Организация признана в России иностранным агентом
https://ria.ru/20211227/memorial-1765604246.html
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ссср, москва, верховный суд рф, генеральная прокуратура рф, мемориал, правозащитный центр "мемориал", россия
11:41 28.12.2021 (обновлено: 12:40 28.12.2021)
 
Прокурор обвинил "Мемориал"* в искажении памяти о войне

Генпрокуратура обвинила "Мемориал"* в реабилитации нацистов и искажении памяти о войне

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПолицейские у здания суда
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Международный "Мемориал"* (признан в РФ иноагентом) искажает память о Великой Отечественной войне и создает лживый образ СССР, заявил прокурор в Верховном суде.
"Международный "Мемориал*" создавался как организация по увековечиванию памяти, а сейчас практически полностью сосредоточился на том, чтобы искажать историческую память, в первую очередь, о Великой Отечественной войне", - сказал представитель Генпрокуратуры.
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По его мнению, организация "создает лживый образ СССР как террористического государства". Он напомнил, что с 1991 года только Генпрокуратура реабилитировала 500 тысяч человек, а МВД — 3 миллиона, работа продолжается. Между тем, подчеркнул прокурор, "Мемориал"* ни разу не обратился к ним за реабилитацией осужденных.
"Мы вынуждены наблюдать за попытками реабилитировать нацистских преступников. Это потому, что кто-то за это платит — и это подлинная причина, почему "Мемориал"* так тщательно борется против того, чтобы открыто называть себя иноагентом", - добавил он.
В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации "Международного мемориала"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"* (рассмотрение назначено на 29 декабря).
В качестве аргументов ведомство сослалось на систематическое неуказание статуса иноагента обеими организациями. Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности ПЦ оправдание террористических и экстремистских организаций.
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Юристы "Мемориала"* в свою очередь просили не применять такую строгую меру ответственности, как ликвидация, отметив, что уже получили и оплатили штрафы за нарушения.
Они приобщили международные награды, полученные "Мемориалом"*, изданные им книги, обращения граждан в защиту. Адвокаты указывали, что организация уже приспособилась к требованиям закона и давно не допускала публикаций без маркировки, соответствующие метки стоят даже на визитках руководителей.
Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.
*Организация признана в России иностранным агентом
 
СССРМоскваВерховный суд РФГенеральная прокуратура РФМемориалПравозащитный центр "Мемориал"Россия
 
 
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