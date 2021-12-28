https://ria.ru/20211228/stroymaterialy-1765815289.html

Хуснуллин возмутился необоснованным удорожанием стройматериалов

Хуснуллин возмутился необоснованным удорожанием стройматериалов - РИА Новости, 28.12.2021

Хуснуллин возмутился необоснованным удорожанием стройматериалов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин возмутился необоснованным удорожанием стройматериалов без импортной составляющей, заявив, что этим вопросом займутся... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:16

2021-12-28T13:16

2021-12-28T13:19

общество

марат хуснуллин

россия

социальная инфраструктура

инфраструктура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747232674_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_ba5eddde0fcea0f68194ab31683f7091.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин возмутился необоснованным удорожанием стройматериалов без импортной составляющей, заявив, что этим вопросом займутся правоохранительные органы - информация будет собрана по каждому субъекту.Ранее Хуснуллин говорил, что стоимость строительства трассы М-12 Москва - Казань выросла уже на 20 миллиардов рублей из-за роста цен на песок."Песок с чего должен подорожать в два раза, или щебень с чего должен подорожать? Это чисто картельный сговор, это монополия. Вот с этим мы будем бороться с привлечением правоохранительных органов. Официально говорю: я дал поручение по всем регионам собрать (информацию), где у кого кирпич подорожал необоснованно на 30%, кирпич из глины производится - глина же не подорожала в земле... Или цемент с чего у нас в стране на 30% подорожал?" - сказал он в эфире телеканала "Россия-24"."Мы этим будем заниматься. По карьерам я вообще обращение в правоохранительные органы написал, чтобы разбирались, с чего вдруг цены такие высокие стали", - добавил вице-премьер.Что касается частичного госрегулирования цен на стройматериалы, отметил он, этот вопрос обсуждался на площадке правительства, однако конкретных решений пока нет. При этом, добавил Хуснуллин, в отдельных случаях, например, в отношении картельных сговоров и монополистов, нужно применять административные меры.

https://realty.ria.ru/20211215/stroymaterialy-1763861355.html

https://realty.ria.ru/20211214/nedvizhimost-1763506979.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, марат хуснуллин, россия, социальная инфраструктура, инфраструктура