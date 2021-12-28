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https://ria.ru/20211228/stroymaterialy-1765815289.html
Хуснуллин возмутился необоснованным удорожанием стройматериалов
Хуснуллин возмутился необоснованным удорожанием стройматериалов - РИА Новости, 28.12.2021
Хуснуллин возмутился необоснованным удорожанием стройматериалов
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин возмутился необоснованным удорожанием стройматериалов без импортной составляющей, заявив, что этим вопросом займутся... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:16
2021-12-28T13:19
общество
марат хуснуллин
россия
социальная инфраструктура
инфраструктура
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин возмутился необоснованным удорожанием стройматериалов без импортной составляющей, заявив, что этим вопросом займутся правоохранительные органы - информация будет собрана по каждому субъекту.Ранее Хуснуллин говорил, что стоимость строительства трассы М-12 Москва - Казань выросла уже на 20 миллиардов рублей из-за роста цен на песок."Песок с чего должен подорожать в два раза, или щебень с чего должен подорожать? Это чисто картельный сговор, это монополия. Вот с этим мы будем бороться с привлечением правоохранительных органов. Официально говорю: я дал поручение по всем регионам собрать (информацию), где у кого кирпич подорожал необоснованно на 30%, кирпич из глины производится - глина же не подорожала в земле... Или цемент с чего у нас в стране на 30% подорожал?" - сказал он в эфире телеканала "Россия-24"."Мы этим будем заниматься. По карьерам я вообще обращение в правоохранительные органы написал, чтобы разбирались, с чего вдруг цены такие высокие стали", - добавил вице-премьер.Что касается частичного госрегулирования цен на стройматериалы, отметил он, этот вопрос обсуждался на площадке правительства, однако конкретных решений пока нет. При этом, добавил Хуснуллин, в отдельных случаях, например, в отношении картельных сговоров и монополистов, нужно применять административные меры.
https://realty.ria.ru/20211215/stroymaterialy-1763861355.html
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общество, марат хуснуллин, россия, социальная инфраструктура, инфраструктура
13:16 28.12.2021 (обновлено: 13:19 28.12.2021)
 
Хуснуллин возмутился необоснованным удорожанием стройматериалов

Вице-премьер Хуснуллин возмутился необоснованным удорожанием стройматериалов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин возмутился необоснованным удорожанием стройматериалов без импортной составляющей, заявив, что этим вопросом займутся правоохранительные органы - информация будет собрана по каждому субъекту.
Ранее Хуснуллин говорил, что стоимость строительства трассы М-12 Москва - Казань выросла уже на 20 миллиардов рублей из-за роста цен на песок.
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"Песок с чего должен подорожать в два раза, или щебень с чего должен подорожать? Это чисто картельный сговор, это монополия. Вот с этим мы будем бороться с привлечением правоохранительных органов. Официально говорю: я дал поручение по всем регионам собрать (информацию), где у кого кирпич подорожал необоснованно на 30%, кирпич из глины производится - глина же не подорожала в земле... Или цемент с чего у нас в стране на 30% подорожал?" - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
"Мы этим будем заниматься. По карьерам я вообще обращение в правоохранительные органы написал, чтобы разбирались, с чего вдруг цены такие высокие стали", - добавил вице-премьер.
Что касается частичного госрегулирования цен на стройматериалы, отметил он, этот вопрос обсуждался на площадке правительства, однако конкретных решений пока нет. При этом, добавил Хуснуллин, в отдельных случаях, например, в отношении картельных сговоров и монополистов, нужно применять административные меры.
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