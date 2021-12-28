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В Ленобласти нашли альтернативу стройке, о которой говорили Путину
В Ленобласти нашли альтернативу стройке, о которой говорили Путину - РИА Новости, 28.12.2021
В Ленобласти нашли альтернативу стройке, о которой говорили Путину
Дорожная служба Северо-Запада и инвестор при содействии властей Ленинградской области нашли альтернативный вариант строительства транспортной развязки в районе... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T19:35
2021-12-28T19:35
общество
кингисеппский район
ленинградская область
владимир путин
александр сокуров
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Дорожная служба Северо-Запада и инвестор при содействии властей Ленинградской области нашли альтернативный вариант строительства транспортной развязки в районе деревни Лужицы, к которому привлекли внимание президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее в ходе заседания СПЧ 10 декабря режиссёр Александр Сокуров рассказал, что получил обращение от жителей деревни Лужицы Кингисеппского района Ленинградской области, которые пожаловались на строительство транспортной развязки неподалеку и попросили оказать содействие в сохранении этого исторического поселения, перенеся стройку за его пределы. По словам Сокурова, эта деревня является родиной вожан - коренного малочисленного финно-угорского народа России. Первое упоминание в летописях о ней относится к 1500 году. Путин пообещал обратить внимание на жалобы местных жителей.Как информируют региональные власти, по поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, областной дорожный комитет взял на себя функции координатора диалога между заказчиком строительства съезда - компанией "Русхимальянс" и федеральным казенным учреждением "Упрдор "Северо-Запад", отвечающим за содержание автодорог."После нескольких совещаний, в том числе с выездом на место и встречей со старостой деревни Мариной Ильиной и главой музея Водской культуры Валентиной Нестеровой, выработан ряд принципиальных решений. Прежде всего, к февралю 2022 года со стороны "Русхимальянса" должны быть готовы конкретные предложения по строительству альтернативного съезда, не затрагивающего территорию кладбища в Лужицах", - сказал председатель дорожного комитета Ленобласти Денис Седов, слова которого приводятся в сообщении.Как уточнил Седов, после этого инвестор должен обеспечить разработку проектной документации для стройки дороги, получить положительное заключение экспертизы и выполнить строительство. К маю 2022 года на существующем съезде должны быть установлены шумозащитные экраны со стороны жилых домов и кладбища. Впоследствии инвестор поможет сделать ограду кладбища, эскиз которой будет согласован со старостой Лужиц, администрацией Усть-Лужского поселения и главой музея Водской культуры, и выполнить благоустройство территории."Важно, что с 21 часа до 8 часов утра подрядчикам на стройке съездов запрещаются все шумные работы", - отметил чиновник.По словам Седова, дорожный комитет Ленобласти также обратится в "Упрдор "Северо-Запад" с "убедительной просьбой" ограничить скоростной режим в границах Лужиц до 60 километров в час и переделать существующий нерегулируемый пешеходный переход в деревне в регулируемый со светофором."Такая мера повысит безопасность движения в населенном пункте, где постоянно растет интенсивность движения транспорта. Этот вопрос - на особом контроле дорожного комитета Ленинградской области", - заключил Седов.
https://ria.ru/20211209/putin-1763038134.html
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общество, кингисеппский район, ленинградская область, владимир путин, александр сокуров, россия
19:35 28.12.2021
 
В Ленобласти нашли альтернативу стройке, о которой говорили Путину

В Ленинградской области нашли другой вариант транспортной развязки в деревне Лужицы

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОткрытие развязки на пересечении Бесединского шоссе с МКАД
Открытие развязки на пересечении Бесединского шоссе с МКАД - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Дорожная служба Северо-Запада и инвестор при содействии властей Ленинградской области нашли альтернативный вариант строительства транспортной развязки в районе деревни Лужицы, к которому привлекли внимание президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее в ходе заседания СПЧ 10 декабря режиссёр Александр Сокуров рассказал, что получил обращение от жителей деревни Лужицы Кингисеппского района Ленинградской области, которые пожаловались на строительство транспортной развязки неподалеку и попросили оказать содействие в сохранении этого исторического поселения, перенеся стройку за его пределы. По словам Сокурова, эта деревня является родиной вожан - коренного малочисленного финно-угорского народа России. Первое упоминание в летописях о ней относится к 1500 году. Путин пообещал обратить внимание на жалобы местных жителей.
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Как информируют региональные власти, по поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, областной дорожный комитет взял на себя функции координатора диалога между заказчиком строительства съезда - компанией "Русхимальянс" и федеральным казенным учреждением "Упрдор "Северо-Запад", отвечающим за содержание автодорог.
"После нескольких совещаний, в том числе с выездом на место и встречей со старостой деревни Мариной Ильиной и главой музея Водской культуры Валентиной Нестеровой, выработан ряд принципиальных решений. Прежде всего, к февралю 2022 года со стороны "Русхимальянса" должны быть готовы конкретные предложения по строительству альтернативного съезда, не затрагивающего территорию кладбища в Лужицах", - сказал председатель дорожного комитета Ленобласти Денис Седов, слова которого приводятся в сообщении.
Как уточнил Седов, после этого инвестор должен обеспечить разработку проектной документации для стройки дороги, получить положительное заключение экспертизы и выполнить строительство. К маю 2022 года на существующем съезде должны быть установлены шумозащитные экраны со стороны жилых домов и кладбища. Впоследствии инвестор поможет сделать ограду кладбища, эскиз которой будет согласован со старостой Лужиц, администрацией Усть-Лужского поселения и главой музея Водской культуры, и выполнить благоустройство территории.
"Важно, что с 21 часа до 8 часов утра подрядчикам на стройке съездов запрещаются все шумные работы", - отметил чиновник.
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По словам Седова, дорожный комитет Ленобласти также обратится в "Упрдор "Северо-Запад" с "убедительной просьбой" ограничить скоростной режим в границах Лужиц до 60 километров в час и переделать существующий нерегулируемый пешеходный переход в деревне в регулируемый со светофором.
"Такая мера повысит безопасность движения в населенном пункте, где постоянно растет интенсивность движения транспорта. Этот вопрос - на особом контроле дорожного комитета Ленинградской области", - заключил Седов.
 
ОбществоКингисеппский районЛенинградская областьВладимир ПутинАлександр СокуровРоссия
 
 
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